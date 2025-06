Shai Gilgeous-Alexander colle 38 points au Game 1, une performance historique mais… inutile

Shai Gilgeous-Alexander a tutoyé les plus hautes performances de l’histoire dans un Game 1 de Finales NBA, cette nuit. Le MVP a collé 38 points et se place juste derrière George Mikan et Allen Iverson dans la liste des plus gros scoreurs de l’histoire dans un tel match. Dommage, ce match est à jeter.

Shai Gilgeous-Alexander vient de pondre l’un des plus gros Game 1 de l’histoire des Finales NBA. Très simplement. On n’en parlera pourtant que très peu, car c’est Tyrese Haliburton qui a eu le dernier mot d’une soirée complètement folle à Oklahoma City. Il ne faut néanmoins pas minimiser la performance de SGA, l’une de ses meilleures en Playoffs, en carrière. Toujours dans le même style : percussion, changement de rythme dévastateur, élégance maximale.

Shai Gilgeous-Alexander made HISTORY in Game 1 👏

His 38 PTS are the 3rd-most in a Finals debut EVER, behind only:

Allen Iverson (48 – 2001)

George Mikan (42 – 1949) pic.twitter.com/Bz8Me1Cgbj

— NBA (@NBA) June 6, 2025

Hélas, une prestation gâchée par un Mark Daigneault un peu à côté de la plaque sur le plan du coaching en fin de partie, à des Pacers qui ont réalisé le coup parfait. Il faudra au moins la même chose pour l’emporter au Game 2 et ne pas laisser Indiana rêver d’un grand exploit.