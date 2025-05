Les Pacers et la malédiction du Game 3

Battus cette nuit au terme d’un match à rebondissement, les Pacers ont gâché une belle occasion de s’envoler dans ces Finales de Conférence. Depuis le début de ces Playoffs 2025, Indiana a toutes les peines du monde avec les Games 3…

Le terme de malédiction est peut-être fort mais il faut reconnaître que la stat est amusante. Dans ces Playoffs 2025, Indiana a disputé 13 matchs pour un bilan de 10 victoires et 3 défaites. Le premier commun entre ces défaites ? Il s’agit du Game 3 de chaque série !

On serait curieux de savoir si une équipe NBA a déjà connu une telle situation au cours d’une campagne de Playoffs. Les Pacers ont donc gagné tous les matchs qui n’étaient pas un Game 3…

Véritable malédiction donc ou peut-être tout simplement un peu de relâchement de la part de la troupe à Rick Carlisle. Au cours des trois séries en question, Indiana menait 2-0, dont deux fois après les matchs à l’extérieur. De quoi faire le plein de confiance et peut-être par la même occasion être un peu trop sûr de soi. Les Bucks et les Cavs l’avaient emporté avec autorité dans la foulée, les Knicks eux ont profité d’un choke pour retourner Indiana.

La bonne nouvelle pour les fans des Pacers, c’est qu’une défaite au Game 3 a toujours été suivi par deux victoires pour finir la série. Ce fut vrai face aux Bucks (2-1 puis 4-1) mais aussi face aux Cavaliers (2-1 puis 4-1). Indiana a prouvé son mental à plus d’une reprise au cours de ces Playoffs 2025 et le fait de repartir disputer un Game 5 au Garden n’est pas vraiment un stress pour Haliburton et compagnie, eux qui ont gagné deux fois à New York pour attaquer la série. Tant qu’aucun Game 3 n’est à l’horizon, les feux semblent au vert pour Indy.