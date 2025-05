Les Knicks, première équipe NBA à remonter 20 points à trois reprises sur les mêmes Playoffs

Grâce à leur remontada spectaculaire de cette nuit face aux Pacers, les Knicks écrivent l’histoire ! New York est en effet la première équipe à effacer un retard de 20 points à trois reprises sur la même campagne de Playoffs.

Il ne faut jamais enterrer ces New York Knicks. Au pied du mur et menés de 20 points lors du Game 3, la troupe de Tom Thibodeau a trouvé les ressources mentales pour réaliser un véritable braquage à Indianapolis, dans le sillage d’un Karl-Anthony Towns en feu dans le clutch.

La victoire de cette nuit est non seulement capitale dans la série (New York revient à 2-1) mais le comeback est aussi historique. Les Knicks sont en effet la première équipe de l’histoire NBA à remonter 20 points de retard à trois reprises durant les mêmes Playoffs.

Les Knicks entrent dans l’histoire.

C’est la PREMIÈRE équipe de l’histoire de la NBA à remonter un retard de 20 points TROIS FOIS pour gagner en Playoffs.

Deux fois à Boston, une fois à Indiana. pic.twitter.com/WHIHQPauoC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2025

Boston avait subi deux fois la furia Knicks et Indiana s’ajoute désormais au tableau. Si l’accomplissement est beau, New York reste quand même dans une situation très tendue, avec encore un match à disputer à Indianapolis, chez des Pacers qui seront sans doute revanchards. Point positif cependant, les Knicks sont au moins assurés de revoir le Garden au Game 5. On croyait la série pliée mais on pourrait encore être surpris dans les prochains jours.