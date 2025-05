Alors que les Knicks semblaient destinés à perdre un troisième match consécutif face aux Pacers, ils ont réussi à arracher une victoire cruciale cette nuit, portés par l’énorme quatrième quart-temps de Karl-Anthony Towns. Une performance mémorable que KAT a voulu dédicacer à sa maman, décédée au début de la pandémie du COVID-19.

Jour de fête des mères, en France mais aussi en République dominicaine d’où est originaire Karl-Anthony Towns, ce 25 mai 2025 restera peut-être le jour où KAT a sauvé la saison des Knicks pour leur permettre d’aller en Finales NBA, voire plus encore.

Auteur de 20 points rien que dans le quatrième quart, Towns a permis à New York de réaliser un nouveau comeback de 20 points (le troisième sur ces Playoffs) pour revenir à 2-1 dans la série.

Juste après le match, il a tenu à rendre hommage à sa maman.

“Shoutout to my mom.” ❤️

KAT with a special message on Dominican Mother’s Day 🫶 pic.twitter.com/s2fnU8ePWR

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 26, 2025

Décédée le 13 avril 2020, lors des premières semaines de la pandémie du COVID-19, Jacqueline Cruz-Towns était une fan des New York Knicks, même quand son fils jouait pour les Wolves. Et pour cause, c’est dans le New Jersey – près de NY – que Jacqueline et Karl Towns Sr. ont éduqué Karl-Anthony lors de ses plus jeunes années jusqu’à son départ vers l’université (Kentucky).

Malheureusement, la maman de KAT ne verra jamais son fiston porter les couleurs de son équipe préférée. Mais à chaque fois que ce dernier arrive sur le parquet avec un maillot des Knicks sur les épaules, il fait tout pour essayer de l’honorer. Et hier soir, lors du Game 3 à Indiana, Towns lui a offert le plus beau des cadeaux pour la fête des mères.

“Les membres de la famille, du côté de ma mère, m’ont dit qu’ils allaient regarder le match avec mes tantes”, a déclaré Towns après le match. “Cela signifie beaucoup d’avoir pu jouer aujourd’hui. Évidemment, je ne savais pas ce que ma mère attendait dans un match comme celui de ce soir, mais je suis heureux que cette équipe ait pu remporter une victoire en son honneur.”

De tout là-haut, on n’a aucun doute que Jacqueline doit être très fière de son fiston.

Source déclaration : The Athletic