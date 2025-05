On y retourne ! Après le fabuleux Game 1 de mercredi soir, les Knicks et les Pacers se retrouvent à 1h pour le Game 2. Soit les Knicks réagissent, soit on sera au devant d’un vrai petit séisme.

New York Knicks (3) – Indiana Pacers (4) : 0-1

Game 1 : New York Knicks – Indiana Pacers, 135-138

A un moment donné, il va bien falloir prendre ces Pacers au sérieux. Et si Indiana doit mener 2-0 demain matin pour cela, les bouseux joueurs de Rick Carlisle ne s’en priveront pas.

La clé de ce match ? La défense bien sûr. Lors du Game 1 les Knicks ont défendu environ 10 minutes, au troisième quart, et au final la sentence fut terrible et méritée. Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart ou Mitchell Robinson vont devoir mettre un vrai verrou sur ce deuxième match car le duo Brunson / Towns à 80 pions dans une défaite ça ne PASSE PAS, et le Madison devra redevenir une bouillote à chaque possession adverse. Les Pacers n’ont que trop montré dans ces Playoffs que dans leurs petits souliers personne ne les teste, alors aux Knicks de mettre les barbelés pour s’éviter une nouvelle déconvenue.

Tyrese Haliburton, un mood exceptionnel ?

Autre point central de ce match, Tyrese Haliburton, évidemment. Il a commencé tranquillement son Game 1 et l’a terminé de manière iconique, et de manière générale ses Playoffs sont fantastiques. Incroyablement clutch, Thérèse a les moyens, littéralement, de chier sur cette série dès ce soir, et ce dans le plus bel écrin possible pour que résonne un écho : la Mecque du basket-ball.

Le rendez-vous est fixé à 1h, et ce soir ce sont les Knicks qui ont la pression, pour l’une des premières fois de ces Playoffs 2025. Alors, vous êtes plutôt ville ou campagne ce soir ?