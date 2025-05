À 36 jours de la Draft NBA 2025, les projections commencent à s’affiner et la cote des Français continue de monter. Le record de Frenchies sélectionnés au premier tour pourrait encore tomber cette année.

La cuvée 2024 était historique à plus d’un titre pour le basketball tricolore. Il y a d’abord eu ce doublé de first picks, Zaccharie Risacher succédant à Victor Wembanyama. La France sur le toit du monde deux années de suite, c’est pas banal. Surtout quand on sait qu’Alex Sarr a été sélectionné en deuxième position. Il y avait les Français et les autres dans cette promo. Puis, Tidjane Salaün en 6 et Pacôme Dadiet en 25 complétaient le magnifique tableau de cette Draft 2024. Pour la première fois de l’histoire, quatre Frenchies étaient choisis au premier tour. C’est la France, frère.

La barre est donc placée très haut pour les générations à venir, mais ça n’a pas l’air de leur faire peur. S’il ne devrait pas y avoir de first pick avec un berret cette année, nos poulains pourraient de nouveau marquer l’histoire en squattant 16,7% des spots disponibles au premier tour, soit cinq représentants Français parmi les 30 noms qui seront appelés par Adam Silver le 25 juin prochain. Loin d’être un fantasme, c’est un scénario de plus en plus probable selon les différentes mock drafts des sites américains spécialisés.

Jonathan Givony a actualisé ses projections sur ESPN une semaine après la loterie de la Draft, l’histoire est déjà en marche. Pour la première fois, le gourou du scouting annonce cinq tricolores au premier tour et certains profitent du Draft Combine pour effectuer un joli jump dans les prévisions :

13 – Joan Beringer (Hawks) ⏫+6

15 – Noa Essengue (Thunder) ⏫+3

20 – Nolan Traore (Heat) ⬇️-2

24 – Maxime Raynaud (Thunder) ⏫+10

28 – Noah Penda (Celtics) 🟰

Honneur à Joan Beringer, l’intérieur a commencé le basket en 2021 et son potentiel attire les convoitises. Depuis qu’il a décidé de s’inscrire à la Draft, son nom continue de monter dans les mock drafts à tel point qu’ESPN l’annonce en lottery pick pour former une belle doublette franchouillarde avec Zaccharie Risacher chez les Hawks.

Le Thunder serait également intéressé par nos talents de l’Hexagone. Récemment, Théo Maledon, Olivier Sarr et Ousmane Dieng sont passés dans l’Oklahoma. Deux nouveaux Français pourraient venir garnir les rangs de la meilleure équipe de la saison régulière à partir de la saison prochaine. Noa Essengue d’abord, dont la cote est aussi en hausse ces derniers mois, et Maxime Raynaud qui pointe le bout de son nez au premier tour dans plus en plus de projections ces dernières semaines. Le Parisien qui s’entraîne actuellement à Dallas avec Victor Wembanyama a marqué des points au Draft Combine à Chicago la semaine dernière.

Projected lottery pick Noa Essengue had his best game of the season in a win over Euroleague team Alba Berlin in the German BBL playoffs. 21 points (13-13 FT), 4 rebounds, 3 assists, 2 steals for the 6’11, 18-year old French power forward. pic.twitter.com/HA6syDHEaN

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 18, 2025

Seule baisse à noter par rapport à la dernière mock draft ESPN, Nolan Traoré paye une saison plus compliquée que prévue du côté de Saint-Quentin. Longtemps annoncé dans le Top 5 de cette cuvée, il est plutôt attendu juste après les lottery picks désormais. S’il était toujours disponible en 20è position pour le Heat, ce serait à n’en pas douter une belle affaire pour Miami qui a l’habitude de tirer le meilleur de ses jeunes joueurs. Enfin, Noah Penda récemment élu meilleur jeune du Championnat de France, se stabilise en fin de premier tour.

Best game of the season for Noah Penda. 18 points, 13 rebounds, 8 assists, 3 blocks for the projected 1st-round pick.

Great eval opportunity in the French playoffs, starting Wednesday, as Le Mans faces Euroleague Final Four team Monaco in the quarterfinals. pic.twitter.com/iq4wy0bl1W

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 18, 2025

Les mock drafts ont encore le temps d’évoluer avec les workouts privés réalisés par les franchises NBA et le Draft Combine des joueurs européens prévu à Trévise en juin mais il ne faudra pas s’étonner si la Marseillaise est chantée aux quatre coins du Barclays Center le 25 juin. Le contingent des Français en NBA aura peut-être augmenté de cinq points en une soirée.

Où sont placés les Français dans les mock drafts au lendemain de la Loterie ? 🤔🇫🇷

🔹Nolan Traoré annoncé entre 9 et 19è

🔹Noa Essengue annoncé entre 9 et 30è

🔹Joan Beringer annoncé entre 14 et 42è

🔹Noah Penda annoncé entre 20 et 28è

🔹Maxime Raynaud annoncé entre 23 et 42è pic.twitter.com/fyqdXBBGqo

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 13, 2025