Si Trae Young et les Knicks ne vont pas se rencontrer en Playoffs cette année et que la star d’Atlanta est en vacances depuis un mois, la rivalité ne s’arrête pas. Ice Trae a profité du Game 7 entre le Thunder et les Nuggets hier pour envoyer une pique aux fans de New York.

Ce n’est un secret pour personne : le public d’Oklahoma City est l’un des plus chauds de toute la NBA et on en a encore eu la preuve dimanche soir. Le Thunder a pu compter sur des supporters déchaînés lors du Game 7 face aux Nuggets, des supporters qui ont parfaitement joué leur rôle de sixième homme pour pousser leur équipe fétiche vers ses premières finales de conférence depuis 2016.

Comme nous, Trae Young était devant son écran pour regarder le match. Et alors qu’absolument personne ne pensait à lui, il a fait le buzz en charriant les fans des… Knicks.

“Les fans d’OKC sont plus bruyants que ceux des Knicks. Bon dimanche.”

Trae Young 😂😂😂😂 https://t.co/IAI8beE6Iw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2025

Le meneur des Hawks, qui reçoit toujours un gros comité d’accueil à chaque fois qu’il débarque à New York, n’a pas pu s’en empêcher.

On rappelle que Trae Young a passé ses jeunes années dans l’Oklahoma, au lycée Norman North puis chez les Sooners en NCAA. Rendre hommage à son ancienne fanbase tout en piquant celle des Knicks, l’occasion était beaucoup trop belle pour ne pas la saisir.

Devenu l’un des hommes les plus détestés de New York depuis les Playoffs 2021, Ice Trae adore enfiler le costume de vilain quand il croise les supporters des Knicks. Quelque chose nous dit que leurs retrouvailles seront particulièrement épicées la saison prochaine…

Source texte : Trae Young