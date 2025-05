C’est la superbe nouvelle de la journée pour le basket français. Franck Seguela est le nouveau n°1 mondial de 3×3, conséquence de la victoire de Toulouse hier au Masters d’Amsterdam. Les émotions.

Il y a un an quasiment jour pour jour, nous rencontrions Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko et Alex Vialaret à Marseille, dans le cadre d’une étape du World Tour, alors que leur équipe de 3×3 Paris égrenait les tournois afin de se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques.

Un an plus tard, TOUT a changé.

Tout a changé on vous dit. 3×3 Paris a gagné un Masters à Lausanne et a fini deuxième du World Tour, et la doublette Franck Seguela / Jules Rambaut nous a ambiancé à Paris en allant chercher une exceptionnelle médaille d’argent. Après cette saison 2024 historique le projet parisien a laissé place à celui de Toulouse, dont l’histoire commence plutôt bien puisque Seguela, Rambaut, Djoko et Suhard n’auront mis que deux essais pour remporter le premier Masters de l’histoire de la formation toulousaine.

La conséquence de tout ça ? Elle est plus que logique, et depuis ce midi Franck Seguela est donc le nouveau NUMÉRO UN MONDIAL de la discipline, devant le Serbe Stojacic et le Hollandais Worthy De Jong, enfin battu ce week-end après deux défaites absolument terribles en juillet et en novembre à Paris et Hong Kong.

C’EST LA FRANCE FRÈRE 🇫🇷 https://t.co/r9Ucp8RhtX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2025

La France a donc un incroyable talent, et ce talent est aujourd’hui le meilleur au monde. Notons également que la dépêche du jour nous place Hugo Suhard à la cinquième place, Paul Djoko à la sixième et Jules Rambaut à la onzième, ça commence à faire une sacrée invasion, aux côtés des Serbes qui squattaient ce classement depuis un peu trop longtemps.

Un an plus tard, TOUT a changé ? Presque. Car eux, n’ont pas changé.

Il y a un an nous rencontrions des types tout heureux qu’on s’intéresse enfin à eux, ou plutôt à leur pratique. Car au basket 3×3 les noms des joueurs importent moins que les noms des équipes. Un an plus tard, avec toute la lumière qui a enfin été mise sur eux, le chemin est loin d’être terminé mais les sollicitations et le succès n’ont pas changé ces messieurs, ni même leurs compatriotes féminines d’ailleurs.

La France a un n°1 mondial, la France est en train de devenir LE pays du basket 3×3 et, spoiler, on sera encore à Marseille dès vendredi pour vous en raconter les détails.