On connait désormais l’affiche des finales de conférence à l’Ouest, les Wolves enchaînent une deuxième participation consécutive et retrouvent cette fois-ci le Thunder. L’occasion de sortir son pop-corn pour profiter d’un affrontement dans les hauteurs entre Shai Gilgeous-Alexander et Anthony Edwards, les deux meilleurs joueurs à leur poste en NBA.

Bien sûr, tout ne tourne pas autour d’eux. Les deux joueurs sont très bien entourés et ont bénéficié de l’apport de leurs soldats pour se hisser à ce niveau. La défense étouffante d’OKC et la polyvalence offensive de Minny sont tant d’ingrédients qui sont indispensables pour participer à une finale de conf’. De plus, les Jalen Williams, Chet Holmgren, Alex Caruso d’un côté, puis Rudy Gobert, Julius Randle ou Jaden McDaniels de l’autre ont également su hausser leur niveau de jeu, mais revenons-en à nos deux monstres.

Deux joueurs, deux styles bien différents, sur et en dehors du terrain. Shai est assez calme en général tandis qu’Ant-Man a plutôt tendance à parler, beaucoup parler… Puis sur le parquet, le joueur du Thunder est plutôt du genre à jouer à mi-distance ou à gratter sciemment des fautes quand l’arrière des Wolves alterne entre le tir lointain et le jeu dans la peinture. Aujourd’hui, SGA tourne à 32,7 points, 5 rebonds et 6,4 passes décisives par match, quant à Ant, il tourne à 27,6 points, 5,7 rebonds et 4,5 passes.

Pas mal de différences entre les deux, niveau personnalité, statistiques et style de jeu, mais un gros point commun : celui de tout faire pour rejoindre les Finales NBA et d’avoir le niveau pour y parvenir.

Si aujourd’hui, Shai Gilgeous-Alexander est le favori pour le titre de MVP, un constat très appuyé par son irrésistible Game 7 hier soir face aux Nuggets de son principal concurrent Nikola Jokic, Anthony Edwards est également l’un des nombreux postulants crédibles pour obtenir ce trophée individuel à l’avenir.

Il manque peut-être encore un tout petit quelque chose à Ant pour pouvoir jouer dans cette cour, mais nul doute qu’il préfèrerait volontiers ramener le trophée Larry O’Brien à la maison pour l’instant, avant d’aller accomplir cette quête secondaire. SGA, quant à lui, a une opportunité en or de faire coup double et nul doute que le Canadien aimerait poser définitivement son blaze dans les livres d’histoire NBA

Toutefois, l’un des deux joueurs repartira forcément bredouille de cet affrontement entre deux collectifs redoutables, aux qualités bien distinctes, mais dont l’objectif est le même. Bien malin qui pourra prédire qui de Shai Gilgeous-Alexander ou Anthony Edwards ira se battre pour le titre face aux Knicks ou aux Pacers.