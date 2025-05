TJ Shorts (Paris) proche d’un accord pour rejoindre… les Grizzlies ?

Le meneur star de Paris qu’est TJ Short serait-il proche d’un premier contrat en NBA ? Selon EuroHoops, le joueur pourrait rejoindre Tuomas Iisalo, son ancien coach dans la capitale devenu tacticien en chef des Grizzlies. L’entourage du joueur parlerait d’un “intérêt” mutuel.

Un joueur au talent offensif exceptionnel qui a survolé l’EuroLeague d’un point de vue individuel. TJ Shorts, pourtant convoité par les meilleures équipes du continent, devrait plutôt aller voir en NBA si son bonheur s’y trouve. La connexion se ferait actuellement avec les Grizzlies de son ancien coach Tuomas Iisalo, qui l’a emmené au plus haut niveau avec Paris.

🚨Memphis is willing to offer a guaranteed contract to TJ Shorts per Eurohoops sources.

💵However, it’s unlikely that he will get more than the minimum, and if he decides to stay in Europe, he will get more than triple the money. No decision made yet. pic.twitter.com/tbD9b08S9h

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 13, 2025

Cette arrivée supposée en NBA serait une récompense pour Shorts, qui n’a jamais vu de ses yeux les parquets de la ligue après n’avoir attiré l’attention d’aucune franchise lors de la Draft 2019. Rejoindre Memphis serait une belle revanche, mais le défi est de taille.

Aujourd’hui option numéro 1 à Paris, il devra – et malgré la relation entre lui et Iisalo – faire ses preuves en cas de signature, pour gagner des minutes dans une équipe qui compte déjà Ja Morant, Luke Kennard et Scotty Pippen Jr. sur la rotation des postes 1 et 2.