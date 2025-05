Si on connaît tous le résultat de la Loterie NBA 2025, on continue d’en savoir de plus en plus sur la manière dont le scénario s’est déroulé, jusqu’à donner le premier pick à Dallas. Et avec ça, il y a de sérieux “What-if” qui naissent. Sachez par exemple que les Spurs sont passés près, très près, du premier choix.

Après les Bulls qui ont perdu Cooper Flagg sur un “pile ou face”, voici les Spurs qui sont passés à une boule de récupérer le premier choix.

Présent sur place, le journaliste NBA Zach Lowe (The Ringer) raconte le déroulé des événements. Après le tirage des trois premières boules (sur quatre), San Antonio était en excellente position pour gagner le droit de drafter Flagg fin juin.

Les Spurs – avec deux picks dans la Loterie – possédaient en effet trois chances de finir avec le first pick, contre seulement une pour Dallas (et pour les sept autres équipes en course).

Première balle tirée : 10

Deuxième balle tirée : 14

Troisième balle tirée 11

Si la quatrième balle était…

6 > Blazers 1st pick

1 > Wizards 1st pick

2 > Pelicans 1st pick

3 > Nets 1st pick

4 > Raptors 1st pick

8 > Bulls 1st pick

9 > Kings 1st pick

5 ou 12 ou 13 > Spurs 1st…

Les Spurs sont finalement repartis avec le pick numéro 2 ainsi que le pick 14, ce qui représente une excellente opération pour eux. Néanmoins, difficile de ne pas avoir des regrets à San Antonio…

Source texte : Zach Lowe

