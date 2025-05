Nicolas Batum n’a marqué que six points cette nuit, mais il a été l’un des grands artisans de la victoire des Clippers contre les Nuggets. Une prestation de role player ++ soulignée par son coach Tyronn Lue.

L’un des tournants du Game 6 entre les Clippers et les Nuggets cette nuit, ça a été l’intégration de Nico Batum dans le cinq majeur (à la place de Kris Dunn) pour le début de la deuxième mi-temps.

Un choix motivé notamment par des questions de spacing pour faciliter la vie de James Harden et Kawhi Leonard (55 points à deux). Mais c’était surtout un choix payant, Los Angeles prenant le dessus sur Denver dans le troisième quart-temps pour finalement l’emporter 111-105.

Clairement, l’impact de Batum a été crucial, de quoi recevoir les louanges de Tyronn Lue.

“Regardez juste ce qu’il a fait en défense. En deuxième mi-temps, il a défendu Jamal Murray, en première il était sur Jokic quand on a joué small ball. Il peut défendre du poste 1 à 5, il amène une intensité en défense tous les soirs. […] Et en attaque il peut mettre les shoots, il comprend le jeu, il comprend le spacing. Il est énorme pour nous.”

6 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 3 contres en 34 minutes, avec un +/- de +11.

S’il y a bien une ligne de stats qui peut symboliser la polyvalence et l’impact de Nicolas Batum aux Clippers des deux côtés du terrain, c’est celle de cette nuit. Tout ça dans un match à élimination. Autre stat assez incroyable : le meilleur contreur de la série, c’est… Batum, avec 10 blocks sur les six premiers matchs.

Quelle soirée de @nicolas88batum ! 🇫🇷

6 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 2 contres.

Protection du cercle, pression sur la balle, les passes excellentes, les contres, les rebonds. La totale.

Prestation XXL du Français des Clippers !!! 👏pic.twitter.com/MxYJvWyaAY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025

Si son rôle a pas mal varié au cours de la saison 2024-25, Nicolas Batum n’a jamais perdu la confiance de Tyronn Lue, et vice-versa. Les deux savent qu’ils peuvent compter l’un sur l’autre et ça s’est vu tout particulièrement dans le match le plus important de la saison.

L’expérience et la justesse de Batum (36 ans) dans les grands moments pourraient une nouvelle fois être décisives dans le Game 7 de samedi, pour définitivement faire basculer la série en faveur des Clippers. On se dit qu’il pourrait même être titulaire…

Source déclaration : conférence de presse d’après-match

