Officiel, les Pistons sont en vacances : la fin d’une saison plus que réussie !

Il n’y a pas eu de remontada pour Detroit contre New York. Dans le Game 6 face aux Knicks cette nuit, les Pistons sont tombés pour la quatrième fois de la série et doivent donc partir en vacances. Des vacances bien méritées !

La déception est forcément là après l’élimination et ce tir monumental de Jalen Brunson. Mais si on avait dit aux fans des Pistons avant la saison que leur équipe fétiche se ferait éliminer au premier tour des Playoffs au terme d’une belle bataille contre les Knicks, ils auraient signé tout de suite.

Les Pistons sont donc en vacances🌴

La fin de match est extrêmement cruelle… mais va forger ce jeune groupe.

SUPERBE, SUPERBE saison proposée par les hommes de J.B. Bickerstaff.

Du fond de l'Est à emmener les Knicks au bord du Game 7 au premier tour des Playoffs. Avec des…

Detroit partait de très loin après la saison cataclysmique de l’an passé (14 victoires seulement, saison à 28 défaites consécutives), ne l’oublions pas. Grâce à l’arrivée de J.B. Bickerstaff sur le banc et le recrutement de plusieurs vétérans (Tobias Harris, Malik Beasley, Tim Hardaway Jr.), les Pistons sont non seulement devenus une équipe de basket cohérente cette année, mais surtout un vrai poil à gratter. Il y a une vraie identité qui s’est construite à Detroit, une identité qui a mené l’équipe jusqu’au Top 6 de l’Est et en Playoffs.

Autour d’un Cade Cunningham calibre All-NBA / MIP, d’un Malik Beasley en mode 6e Homme de l’Année, et d’un Bickerstaff finaliste pour être Coach of the Year, on a une équipe qui s’est construite en défense, avec un basket rugueux qui a parfois flirté avec les limites (coucou Isaiah Stewart, coucou Ron Holland). Bref, le retour du Deeeetroiiiiiit Bas-ket-ball ! Pour le plus grand bonheur d’une fanbase qui attendait une victoire en Playoffs depuis… 2008.

Look at this Detroit Pistons sequence and crowd reaction. Great choice by Kevin Harlan to let the crowd speak for itself at the end.

Si les Pistons sont désormais en vacances, ils ont enfin réussi à poser des bases solides pour leur projet. Un projet qui a donc fait un énorme pas en avant cette saison (44 victoires en régulière, trois fois plus que l’an passé). Il sera intéressant de voir si Detroit se montre agressif sur le marché de la Free Agency ou des transferts cet été, histoire de monter encore d’un cran l’an prochain.

“On sera de retour, et encore meilleurs” – Cade Cunningham après la défaite face aux Knicks

Mais en attendant, que les Pistons savourent surtout leurs vacances, car elles sont méritées !

What a season for the Pistons 🔥

– Went 44-38 after 14-68 record last season

– Won first playoff game since 2008

– Cade Cunningham superstar breakout

Beginning of something special for Detroit 👏 pic.twitter.com/PDzO2qWBJs

