Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Plutôt calme, avec un trio de cracks qui se préparer surtout à jouer les Playoffs et/ou le play-in dans deux semaines.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

On a appris cette semaine qu’il s’était fait opérer. D’après Freddy Fauthoux tout le monde est encore dans le flou quant à sa participation au prochain Euro, on sait à peu près ce que ça veut dire.

Spurs @ Raptors : DNP

Spurs @ Pistons : DNP

Spurs @ Cavs : DNP

Spurs vs Celtics : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 47,6% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 33,2 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Les Wolves sont à la bagarre pour la sixième place de l’Ouest et une qualif directe pour les Playoffs. Après deux semaines d’absence Rudy revient fort, le timing est bon.

Wolves @ Pacers : 16 points à 8/12 au tir, 16 rebonds et 3 passes en 35 minutes

Wolves vs Suns : 17 points à 8/9 au tir et 1/2 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe, 4 steals et 1 contre

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11,1 points à 66,2% au tir et 68,3 aux lancers, 10,4 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 1,5 contre en 32,8 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Alexoche enchaine les cartons et se fait plaisir en cette fin de saison rookie. Une très belle année 2025, qui pourrait se poursuivre avec un podium ROY et une présélection en Équipe de France.

Wizards vs Raptors : 16 points à 6/19 au tir dont 1/7 du parking, 3/9 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes, 1 steal et 3 contres en 32 minutes

Wizards @ Sixers : 24 points à 10/17 au tir dont 4/7 du parking, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 31 minutes

Wizards vs Pacers : 22 points à 8/15 au tir dont 1/4 du parking, 5/6 aux lancers, 7 rebonds, 1 passes, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Wizards vs Nets : 12 points à 4/12 au tir dont 0/5 du parking, 4/4 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 3 contres en 25 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 13,1 points à 40,1% au tir dont 32,8% du parking, 65,1% aux lancers, 6,7 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 27,1 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Tout comme Alex Sarr, Zaccharie est en pleine bourre et découvrira pour sa part le play-in tournament dans deux semaines. Ce devrait être face au Magic, Franz Wagner est prévenu.

Hawks vs Sixers : 22 points à 9/15 au tir dont 3/7 du parking, 1/1 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre en 27 minutes

Hawks @ Rockets : 18 points à 8/16 au tir dont 0/6 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 24 minutes

Hawks @ Heat : 5 points à 2/5 au tir dont 1/3 du parking, 0/2 aux lancers, 4 passes en 26 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 12,1 points à 44,9% au tir dont 34,6% du parking, 71,3% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,3 passe, 0,7 steal et 0,5 contre en 24,6 minutes

OH ZACCHARIE RISACHER 🔥🔥🔥pic.twitter.com/iKAtFRpvCt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 23, 2025

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Le pauvre Guerschon aura tout donné cette saison, avec l’avantage de ne plus l’être du tout (pauvre) la saison prochaine puisque son retour en NBA est si concluant qu’il devrait lui permettre de signer le contrat de sa vie dans quelques semaines.

Sixers @ Hawks : 11 points à 4/8 au tir dont 2/4 du parking, 1/2 aux lancers, 7 rebonds et 3 passes en 28 minutes

Sixers @ Pelicans : 12 points à 4/9 au tir dont 2/6 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 4 passes et 1 steal en 29 minutes

Sixers vs Wizards : 21 points à 7/15 au tir dont 3/8 du parking, 4/5 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 1 contre en 27 minutes

Sixers vs Heat : 1 point à 0/1 du parking et 0/4 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 25 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,8 points à 50% au tir dont 38,5% du parking, 73,4% aux lancers, 5,7 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 0,3 contre en 26,7 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Saison terminée pour Bilal, pour faire plus de sale la saison prochaine.

Wizards vs Raptors : DNP

Wizards @ Sixers : DNP

Wizards vs Pacers : DNP

Wizards vs Nets : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,3 points à 42,1% au tir dont 28,1% du parking, 74,6% aux lancers, 5 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Le capitaine préféré de ton capitaine préféré continue d’empiler les threes dans le corner match après match. Comme Rudy Gobert, Nico est à la lutte avec ses Clippers pour arracher la sixième place de l’Ouest.

Clippers vs Thunder : 0 point en 5 minutes

Clippers @ Knicks : 6 points à 2/2 du parking, 1 rebond et 2 contres en 18 minutes

Clippers @ Nets : 9 points à 3/4 du parking, 4 rebonds et 1 steal en 19 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,9 points à 42,7% au tir dont 42,4% du parking, 83,3% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,1 passe, 0,7 steal et 0,5 contre contre en 17,8 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Un peu de temps de jeu pour Moussa, qui a d’ores et déjà réussi sa saison sophomore. Contrat signé, et des responsabilités accrues la saison prochaine ?

Hornets @ Heat : 6 points à 3/3 au tir, 2 rebonds et 1 steal en 5 minutes

Hornets vs Magic : DNP

Hornets @ Raptors : 9 points à 4/6 au tir et 1/3 aux lancers, 6 rebonds et 1 contre en 13 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 5,3 points à 59,6% au tir et 58,3% aux lancers, 6,2 rebonds, 0,8 passe, 0,6 steal et 0,6 contre en 17,4 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

La belle nouvelle de la semaine ! Tidjane est revenu aux affaires après un long passage à vide, et il a montré de très belles choses cette semaine. Allez, on n’en a rien à secouer de la fin de saison, alors dégage toute la pression et lâche les chevaux.

Hornets @ Heat : 7 points à 3/4 au tir dont 1/2 du parking, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 25 minutes

Hornets vs Magic : 8 points à 1/4 au tir dont 1/2 du parking, 5/6 aux lancers, 7 rebonds en 26 minutes

Hornets @ Raptors : 12 points à 5/8 au tir dont 0/2 du parking, 2/3 aux lancers, 14 rebonds et 1 passe en 24 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5,5 points à 33,3% au tir dont 29,1% du parking, 72,6% aux lancers, 4,5 rebonds, 1,1 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 19,4 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 11,8 points à 37,1% au tir dont 24,1% du parking, 50% aux lancers, 7,6 rebonds, 1,4 passe et 1,2 steal en 32,2 minutes

Tidjane Salaün s’est montré avec les Hornets cette nuit ! 🇫🇷

🔹12 points

🔹14 rebonds

🔹1 passe

🔹5/8 au tir (2/3 lancers)

ON AIME voir ce Tidjane là ! Agressif vers le cercle. C’est ce genre de prestation qui lui permettra de prétendre à plus 🔥

pic.twitter.com/J277PHXARr

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) March 29, 2025

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ça poque un peu pour Ousmane à deux semaines des Playoffs. Il faudra avoir des dossiers sur Daigneault pour gratter du temps de jeu en avril et mai, le seul point positif étant que certains sont dans la même situation mais à Utah.

Thunder @ Clippers : DNP

Thunder @ Kings : DNP

Thunder vs Grizzlies : DNP

Thunder vs Pacers : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 43,5% au tir dont 32,4% du parking, 68,8% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,2 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,4 rebonds, 5,9 passes, 0,4 steal et 1,3 contre en 33 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Des passages convaincants voire magnifiques en G League, mais toujours des miettes en NBA. Longue saison pour Rayan, même s’il semble toujours faire partie du projet jeunes des Blazers.

Blazers vs Celtics : DNP

Blazers vs Cavs : DNP

Blazers @ Kings : 0 point en 2 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2 points à 39% au tir dont 27% du parking, 75% aux lancers, 1 rebond, 0,4 passe et 0,2 steal en 7,1 minutes

Rip City Remix vs Sioux Falls Skyforce : 12 points à 5/14 au tir dont 0/2 du parking, 1/3 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes, 4 steals et 1 contre en 39 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 18,7 points à 48,8% au tir dont 22,9 % du parking, 69,2% aux lancers, 5,9 rebonds, 3,3 passes, 1,5 steal et 0,6 contre en 35,8 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme se fait la main en G League, en attendant le départ de Tom Thibodeau des jours meilleurs.

Knicks vs Mavs : 0 point en 2 minutes

Knicks vs Clippers : DNP

Knicks @ Bucks : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,6 point à 32,1% au tir dont 33,3% du parking, 66,7% aux lancers, 0,9 rebond, 0,3 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 6,3 minutes

Westchester Knicks vs Maine Celtics : 25 points à 9/18 au tir dont 7/11 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 33 minutes

Westchester Knicks @ Capital City Go-Go : 17 points à 5/15 au tir dont 2/7 du parking, 5/5 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 2 steals en 34 minutes

Westchester Knicks @ Capital City Go-Go : 21 points à 6/12 au tir dont 3/9 du parking, 6/9 aux lancers, 3 rebonds, 6 passes et 2 contres en 44 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14,9 points à 40,6% dont 31,9% du parking, 84,4% aux lancers, 5,4 rebonds, 2,6 passes, 0,6 steal et 0,5 contre en 33,6 minutes

Pacôme Dadiet tonight

25 points

5 rebounds

7-11 3P !!!

That’s a shooter 🎯

pic.twitter.com/viuWrDEhPP

— Teg🚨 (@IQfor3) March 27, 2025

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Pas de nouvelles bonnes nouvelles, Sidy doit donc être en pleine forme.

Blazers vs Celtics : DNP

Blazers vs Cavs : DNP

Blazers @ Kings : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,1 point à 50% au tir dont 42,9% du parking, 16,7% aux lancers, 0,6 rebond, 0,3 passe et 0,1 steal en 3 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 16,5 points à 49,5% au tir dont 30,9% du parking, 59,3% aux lancers, 3,4 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 0,4 contre en 29, 6 minutes

# Killian Hayes (Long Island Nets)

Blessé à la cheville en début de semaine alors qu’il était à peine de retour de blessure. Difficile période pour Kiks.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9 points à 41,9% au tir dont 38,1% du parking, 83,3% aux lancers, 3 rebonds, 5,2 passes, 0,7 interception et 0,7 contre en 27 minutes

Long Island Nets @ Raptors 905 : 20 points à 8/17 au tir dont 2/7 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres en 28 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 20,8 points à 48,2% au tir dont 41,7% du parking, 75% aux lancers, 5,4 rebonds, 7,4 passes, 2,2 steals et 0,7 contre en 33,3 minutes

Killian Hayes brutal rolled ankle it looks like.

Hopefully, that’s all it is but this is certainly less than ideal as Long Island needs all the help they can get to make a playoff push.@NetsDaily #StrongIsland #NetsWorld pic.twitter.com/TuDHMckpG7

— Scott Mitchell (@Scott44Mitchell) March 26, 2025

# Armel Traoré (Manresa)

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,6 point à 31,6% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,7 rebond, 0,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,3 points à 51,3% au tir dont 34,4% du parking, 56,3% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,8 passe, 0,3 contre et 0,4 steal en 25,3 minutes