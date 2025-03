Le Stop 1 de la SuperLeague Pro 3×3 a livré hier la moitié de son verdict, et deux des quatre équipes françaises engagées se sont qualifiées pour les quarts de ce tournoi très relevé. Suite des évènements cet après-midi, 15h à Beauvais, avouez que le date a de la gueule.

L’Elispace de Beauvais a préchauffé hier après-midi, et il devrait (doit) exploser aujourd’hui. En effet, si Bordeaux Ballistik et Saint-Denis SEC ont échoué à rejoindre les quarts de finale, les deux équipes françaises de Toulouse et Ermont sont chacune sorties de la poule A et auront donc une chance de plus de briller ce dimanche. On a d’ailleurs vu le pétard Hervé Jean-Pierre causer quelques soucis à la formation de 3×3 Toulouse hier, mais globalement Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko et Hugo Suhard ont surfé dans l’Oise comme Kelly Slater sur une vaguelette dans la Manche.

Cet après-midi ce devrait tout de même être une autre paire de… Manche, avec un peu plus de vagues. Ermont aura fort à faire à 16h30 face aux quatre champions d’Europe 2024 autrichiens de Vienne, alors qu’à 15h les quatre giga cracks toulousains affronteront Los Angeles, privés de Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves et emmenés par un certain Justin Bessard, corps de bodybuilder mais blase de mec originaire de Saint-Rémy. En cas de victoire les nouveaux potos de Big Flo et Oli pourraient retrouver les Serbes du Partizan, ça se corse, alors que dans l’autre partie du tableau les formations de Riffa et Vienne partent favorites.

On rappelle que la victoire sur ce Stop offrira une place pour un Masters, et nous on surveillera en tout cas tout ça, juste pour mater du basket à Beauvais, y’a vraiment que le 3×3 qui pouvait nous offrir ce cadeau.