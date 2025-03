Depuis 2021 et le deuxième sacre de leur histoire, les Milwaukee Bucks peinent à retrouver les premiers rôles dans la Conférence Est. Pourtant, ce n’est pas l’effectif qui manque, avec une équipe toujours compétitive bien que le supporting cast ait pas mal changé autour de Giannis Antetokounmpo. La vraie cause de ces difficultés : les blessures.

Dans la nuit, Shams Charania nous a appris la blessure de Damian Lillard. Une thrombose veineuse au mollet droit, qui le tiendra écarté des terrains pour une durée encore indéterminée. Même si les Bucks se veulent optimistes quant à un retour de leur meneur star avant la fin de saison, au vu des précédents cas de joueur ayant souffert du même type de blessure, on a un peu de mal à y croire.

Milwaukee Bucks: Damian Lillard has sustained a deep vein thrombosis (blood clot) in his right calf. Lillard is on blood-thinning medication, which has stabilized the blood clot, and will continue with regular testing. He is out indefinite period. pic.twitter.com/CC7k9bXnZV

Ça serait pas la première fois que la franchise du Wisconsin est frappée par une blessure d’un joueur majeur juste avant, ou pendant les Playoffs. À vrai dire, ça leur est même arrivé tous les ans depuis le titre de 2021. Revenons sur chacune des épopées en Playoffs de Milwaukee depuis le sacre, mais aussi sur ce qui les a menés à leur terme. Spoiler, on va commencer à croire que le Fiserv Forum est construit sur un ancien cimetière indien.

2022

Champion sortant cette année là, tout allait pour le mieux dans le Wisconsin. Troisième à l’Est à seulement deux matchs de la première place, un premier tour de PO contre les Bulls de DeMar DeRozan, les perspectives étaient plus que positives pour Giannis et ses coéquipiers. Seulement au match 2, Khris Middleton, lieutenant d’élite du Greek Freak, se blesse au genou gauche, les ligaments sont touchés.

Très mauvaise nouvelle pour l’arrière américain qui restera sur le banc pour tout le reste du run de son équipe. Les Bucks se sortiront quand même du piège Bulls en cinq matchs, mais au tour suivant, c’est une autre équipe en vert qui va les défier. Les Celtics seront la marche de trop pour ces Bucks amputés. Combatifs, la série ira jusqu’au septième match, qui se soldera malheureusement par une défaite bien sanglante 109 à 81.

2023

Allez, nouvelle saison, nouvelle résolution ! L’année dernière c’était pas de chance, les chevreuils reviennent pour casser des bouches, et ça marche ! Cette fois-ci pas de chichi, leader de l’Est à l’entame de la post-season. Les hommes emmenés par Mike Budenholzer à l’époque, s’assurent un premier tour très facile contre une équipe qui sort du play-i… Et ben non, c’est le Miami Heat !

Catastrophe industrielle pour Milwaukee. Jimmy Butler qui prend un coup de chaud légendaire (37,6 points de moyenne sur la série), du trashtalk dans tous les sens et comme si ça suffisait pas Giannis qui se blesse au dos et qui manque les matchs 2 et 3. Résultat, une défaite sèche 4 – 1 du premier de Conférence contre le huitième. Même si ce n’était pas un huitième habituel puisque ce Heat ira en Finale NBA, ça fait mal à l’ego et ça va laisser des traces.

Durant l’été les Bucks vont se séparer de Budenholzer, mais aussi grandement changer l’effectif autour de leur star grecque, puisque Damian Lillard débarquera dans le Wisconsin après un trade à trois équipes avec les Blazers et les Suns.

2024

Bon, cette fois c’est la bonne. Nouvelle équipe avec un duo qui fait saliver, nouveau staff avec Doc Rivers aux commandes (Adrian Griffin n’a jamais existé…). Qu’est ce qui pourrait mal se passer ? À peu près tout en fait. La saison régulière, elle, était correct mais nuancé par le changement de coach en milieu de saison et un duo Lillard – Giannis qui ne trouvait pas encore tous ses automatismes.

Mais alors arrivé en Playoffs… bonjour le marasme. Les Pacers se présentent à la porte des Bucks, ou du moins de ce qu’il en reste. Khris Middleton joue mais avec une entorse à la cheville droite. Damian Lillard se blesse aux ischios-jambiers en plein milieu du match 3. Et le clou du spectacle, le Greek Freak n’a pas pu jouer UNE SEULE minute puisqu’il s’est blessé au mollet gauche, une dizaine de jours avant le début de la post-season. 4 – 2 pour les Pacers et encore une déception pour les chevreuils du Wisconsin.

Conclusion

Comme dirait l’autre “Ça fait beaucoup là non ?“. Trois années, trois campagnes de Playoffs, pas une seule en étant en forme, et ce n’est pas cette saison qui va briser la malédiction.

De quoi nourrir des regrets, surtout quand on voit que chaque équipe qui les a éliminé est allée très loin en postseason (Finales NBA pour les Celtics et le Heat, Finales de Conférence pour les Pacers. Alors faites tout ce qui est nécessaire : changez le staff médical, changez le coach (fallait bien qu’on mette une balle à Doc Rivers), ramenez Kyrie même s’il faut, histoire qu’il brûle un peu de sauge dans le Fiserv Forum. Peu importe, mais faites en sorte que Milwaukee soit libérée !

