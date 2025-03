Depuis la mini-altercation verbale entre LeBron James et Stephen A. Smith après un match des Lakers début mars, la grande figure médiatique d’ESPN n’arrête pas de parler du King et pas forcément en bien. LeBron a répondu aujourd’hui lors d’une interview sur The Pat McAfee Show.

Durant près d’une heure, LeBron James s’est exprimé sur beaucoup de sujets sur le plateau de Pat McAfee (ancien joueur NFL devenu personnalité médiatique). Et sans grande surprise, le nom de Stephen A. Smith est apparu à l’antenne. La suite ? Prenez du popcorn car c’est du grand divertissement.

“Stephen A Smith is on a Taylor Swift tour run right now 😂😂

He completely missed the whole point..

He got personal with it and it’s my job to not only protect my own household but also all the players” @KingJames #PMSLive pic.twitter.com/LKKFmvtFWM

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) March 26, 2025

“Il est en tournée comme Taylor Swift en ce moment. Il a commencé par dire : ‘Je ne voulais pas en parler, je n’allais pas en parler, mais depuis que la vidéo est sortie, je pense que je dois en parler.’ C’est une blague ? S’il y a une personne qui ne pouvait pas attendre que la vidéo sorte pour que tu puisses en parler, c’est bien toi. Sérieusement ? Et autre chose, il n’a absolument rien compris. Jamais je n’interdirais aux gens de parler de basket, de critiquer les joueurs sur ce qu’ils font sur le terrain. C’est son travail de critiquer ou d’être en position de dire quelque chose si un gars n’est pas performant. Cela fait partie du jeu. Mais lorsque vous en faites une affaire personnelle, c’est à moi de protéger non seulement ma famille, mais aussi les joueurs. Je sais qu’il sera super heureux – souriant d’une oreille à l’autre quand il m’entendra parler de lui – mais relax mon frère, relax.”

Ouch, LeBron n’y est pas allé de main morte.

Pour rappel, tout a véritablement commencé il y a quelques semaines, quand Smith a critiqué LeBron en relation avec la situation de son fils Bronny James aux Lakers. SAS avait notamment demandé à LBJ – raison première de la présence de son fils en NBA – d’arrêter les frais lorsque Bronny montrait ses grosses limites dans la Grande Ligue. “Arrête ça LeBron, tu vois bien qu’il n’est pas prêt” avait déclaré Smith.

Cela a débouché sur une petite altercation verbale au début du mois, James disant à Stephen A. les yeux dans les yeux qu’il ferait mieux d’arrêter de parler de Bronny.

“I don’t care bro, keep my son out of this shit bro”

LEBRON JAMES JUST FLAMED STEPHEN A SMITH 😂#LakeShow pic.twitter.com/69NR84i1zl

— FADE (@FadeAwayMedia) March 7, 2025

Depuis, SAS s’est exprimé sur cet épisode à de nombreuses reprises et sur différentes plateformes médiatiques. Il s’est justifié tout en déclarant que c’était “petit” de la part de LeBron de lui mettre un tel coup de pression juste après un match. De plus, le journaliste d’ESPN (comme Pat McAfee d’ailleurs, on dit ça on dit rien…) ne rate aucune occasion en ce moment pour expliquer pourquoi Jordan est son GOAT, ou pourquoi le King n’a pas le même killer instinct que MJ ou Kobe Bryant. Bref le torchon brûle.

Après cette sortie médiatique de James qui fait énormément parler en ce moment, on attend désormais avec impatience la réaction de Stephen A. Smith (ou pas).

Source texte : The Pat McAfee Show