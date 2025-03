Décidément, encore une nuit à huit matchs dans la Grande Ligue. Des retrouvailles sous haute tension sont à la carte. C’est parti pour le programme du soir !

Le programme NBA du soir :

0h : Hornets – Magic

0h : Pistons – Spurs

0h30 : Heat – Warriors

0h30 : Knicks – Mavericks

1h : Rockets – Hawks

2h : Jazz – Grizzlies

3h : Blazers – Cavaliers

3h : Kings – Thunder

Le choc de la nuit :

Jimmy Butler et Andrew Wiggins retrouvent leurs anciennes équipes dans un Heat – Warriors plus qu’attendu, notamment quand on se rappelle des termes sur lesquels Jimmy Buckets et l’équipe de Pat Riley se sont laissés. Alors, l’ailier de Golden State a beau dire que, pour lui, ce n’est “qu’un match comme les autres”, on a quand même hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Entre l’accueil du public, l’hommage vidéo, et les performances du joueur lui-même, sortez le popcorn ! À noter également que Stephen Curry pourrait être de retour.

Next game for the Heat…Jimmy Butler returns to Miami as a Warrior to play against his former team.

Bam guarding Jimmy, who would’ve thought? pic.twitter.com/trdi5lXsIz

— 𝙃𝙚𝙖𝙩𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙚 (@WadexFlash) March 24, 2025

Mais aussi :

Le Magic qui essaiera de prolonger sa série de victoires contre des Hornets… qui font du Hornets.

Pistons – Spurs, malheureusement JB Bickerstaff ne pourra pas se mesurer à Gregg Popovich pour déterminer qui est le coach of all time.

Knicks – Mavericks, les retrouvailles entre Jalen Brunson et Luka Do… ah bah non du coup !

La “défense intérieure” des Hawks contre “Baby Jokic” et les Rockets.

Course à Cooper Flagg pour le Jazz et possibilité de passer quatrièmes de l’Ouest pour les Grizzlies, échange de bon procédé à venir !

Déception… Pas de cérémonie pour Rodney Hood pendant le Blazers – Cavs, légende absolue des deux franchises !

Shai Gilgeous-Alexander qui attaque sur Zach Lavine, il y a moyen de devenir MVP unanime sur ce genre de mismatch.

Les français en lice :

Moussa Diabaté va montrer aux Hornets que Mark Williams peut être transféré, la relève est assurée.

Pacôme Dadiet regardera les starters des Knicks se cramer pendant 48 minutes… depuis le fond du banc (coucou Thibodeau !).

Zaccharie Risacher essaiera de prolonger sa belle forme du moment, avec le ROY en ligne de mire.

Ousmane Dieng profitera peut-être d’une destruction totale des Kings pour gratter quelques minutes avec le Thunder.

L’injury report de la nuit, c’est par là !