March Madness : les meilleures audiences depuis 32 ans

La March Madness a été lancée il y a un peu moins d’une semaine et on peut dire que les audiences sont au rendez-vous aux États-Unis. Au cours des deux premiers tours de la compétition, le célèbre tournoi universitaire a rassemblé une moyenne de 9,4 millions de téléspectateurs par match.

9,4 millions, c’est tout simplement la meilleure moyenne depuis 1993 si l’on en croit Front Office Sports, qui cite les chiffres de Nielsen.

Les matchs du second tour de la compétition – qui ont eu lieu le week-end dernier – ont particulièrement attiré les regards, avec 10,2 millions de téléspectateurs en moyenne. Le record sur les deux premiers tours de la compétition est de 15,3 millions pour le match opposant Kentucky à Illinois. De quoi ravir les nombreux diffuseurs de la March Madness aux States (CBS, TNT, TBS, TruTV).

TBS, CBS, TNT, and truTV viewership through the second round of March Madness is averaging 9.4 million viewers.

It’s the most-watched tournament in 32 years 📺 pic.twitter.com/ThstBzb9lX

— Front Office Sports (@FOS) March 25, 2025

Alors qu’on a beaucoup parlé de la baisse des audiences NBA cette saison, le tournoi universitaire continue de passionner les foules et ce malgré le faible nombre de surprises cette année.

En effet, excepté Arkansas (#10), BYU (#6) et Ole Miss (#6), le Sweet 16 sera principalement composé des favoris du tournoi. Mais la présence d’universités prestigieuses comme Duke, Kentucky et Florida a de quoi attirer l’attention jusqu’au bout.

Source texte : Front Office Sports