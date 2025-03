Depuis le 18 mars dernier, Damian Lillard est écarté des terrains pour une blessure au mollet droit. Listé day-to-day, son statut interroge tout de même les observateurs, surtout en vue des Playoffs qui arrivent à grand pas.

Cette nuit, les Bucks ont perdu face à un Kevin Durant bouillantissime et un Devin Booker très clutch. Giannis a été très bon mais le manque de son meneur acolyte se fait de plus en plus ressentir. Absent depuis près de dix jours maintenant, Damian Lillard manque à l’effectif de Milwaukee, une absence qui ne rassure pas quand on voit la dynamique actuelle des Daims, six défaites sur leurs dix derniers matchs.

Alors avant le match de cette nuit, Doc Rivers a été questionné sur cette absence qui parait un peu louche aux yeux de certains. Alors qu’il est listé day-to-day, Dame a été annoncé “out” très tôt sur les injury reports des deux derniers matchs. Est-ce que la blessure pourrait se révéler plus grave que prévue ? Visiblement, Coach Rivers est également dans le flou :

“On va continuer de surveiller ça et on espère avoir plus d’informations dans la journée. Je sais qu’il a vu des spécialistes aujourd’hui alors, on est en train de tout vérifier.”

Et lorsqu’on lui pose la question sur une potentielle déchirure du mollet, le mystère continue de planer :

“Je ne sais pas encore, on en apprendra plus.”

Here was today’s back-and-forth with Doc Rivers about Damian Lillard’s right calf injury: pic.twitter.com/ZZ89j1P93L

— Eric Nehm (@eric_nehm) March 25, 2025

Difficile d’y voir plus clair sur le statut du deuxième meilleur rappeur/basketteur (Tony P à jamais au-dessus). Surtout quand le principal intéressé a l’air tout aussi perdu que les autres sur la question :

“C’est frustrant de ne pas pouvoir jouer à ce moment de la saison. J’essaie juste d’en apprendre plus. […] Je n’en sais pas assez (sur les derniers examens) pour en parler.”

On attendra d’en savoir plus pour tirer des conclusions. En attendant les Bucks vont vite devoir se remettre d’aplomb pour éviter de glisser à la sixième place de la Conférence Est (les Pistons ne sont qu’à un match d’écart). Mauvaise nouvelle, le prochain arrêt est une visite chez le MVP en titre et ses Nuggets.

Source texte: YahooSports, Eric Nehm