Résumé NBA de la nuit : fin des séries de défaites pour le Heat et les Cavaliers

Les résultats de la nuit

Pistons – Pelicans : 136-130 (stats)

Jazz – Cavaliers : 91-120 (stats)

Blazers – Celtics : 116-129 (stats)

Raptors – Spurs : 89-123 (stats)

Heat – Hornets : 122-105 (stats)

Hawks – Sixers : 132-119 (stats)

Rockets – Nuggets : 111-116 (stats)

Clippers – Thunder : 101-103 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les vaillants Pelicans d’un CJ McCollum à 40 points n’ont pas enrayé la machine Pistons, portée en deuxième mi-temps par un Ron Holland auteur de sa meilleure prestation en carrière (24 points).

Les Cavaliers repartent de l’avant, avec un succès assez tranquillement obtenu face à un Jazz qui ne vise que des effusions profondes de joie à la fin du mois de juin prochain.

Pour les Celtics aussi, c’est victoire. Victoire face aux Blazers, qui ont opposé un peu de résistance mais trop peu pour vraiment pousser les champions en titre dans leurs retranchements.

Soirée très tranquille pour San Antonio à Toronto, avec une belle raclée infligée aux Dinos.

Bis pour le Heat face aux Hornets. Une bonne victoire avant un match très attendu face aux Warriors d’un certain… Jimmy Butler. Andrew Wiggins a collé 41 points.

Bis bis pour les Hawks, contre Philadelphie. Et c’est encore plus cool car Zaccharie Risacher a franchement été bon (voir ci-dessous) !

Gros duel de l’Ouest, ce match entre Nuggets et Rockets. Grâce à un grand Jamal Murray (39 points), Denver revient à une victoire de la 2e place.

Dans l’autre grosse affiche de la nuit, le Thunder s’impose sur le fil face à des Clippers combattifs qui auraient pu l’emporter avec quelques imprécisions de moins.

James Harden est devenu le 11e meilleur scoreur all-time !

Concernant le reste de l’actualité, la “grosse” information de la nuit est que Stephen Curry a rejoint les Warriors actuellement en road trip et pourrait jouer contre Miami.

La nuit des Français

Guerschon Yabusele (vs. Hawks) : 11 points, 7 rebonds, 3 passes à 4/8 au tir.

Zaccharie Risacher (vs. Sixers) : 22 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 contre à 9/15 au tir.

Nicolas Batum (vs. Thunder) : 5 minutes.

Tidjane Salaün (vs. Heat) : 7 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 interception à 3/4 au tir.

Moussa Diabaté (vs. Heat) : 6 points, 2 rebonds, 1 interception à 3/3 au tir.

Le highlight de la nuit

INCREDIBLE ALLEY-OOP FROM HALIBURTON TO TOPPIN ‼️‼️

FROM BEYOND HALFCOURT TO A 360 SLAM 🔄 pic.twitter.com/VuNGxxPWmZ

— NBA (@NBA) March 22, 2025

