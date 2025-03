LeBron James de retour samedi face aux Bulls ?

Absent des parquets depuis sa blessure à Boston le 8 mars dernier, LeBron James se rapproche sérieusement d’un retour. Et si c’était dès ce samedi contre les Chicago Bulls à Los Angeles ?

C’est une possibilité qui a été mentionnée par J.J. Redick lui-même en marge du match Lakers – Bucks la nuit dernière.

Si l’on en croit le journaliste de Los Angeles Mark Medina, le coach des Lakers “espère” voir LeBron en tenue demain lors de la réception des Bulls. James est officiellement listé en “day-to-day” pour sa blessure à l’aine.

Looks to me like LeBron gonna be ready to go for Saturday vs Bulls 👀 pic.twitter.com/9irIDRUgH4

LeBron James a enchaîné les workouts d’avant-match ces derniers jours et semble monter en puissance dans son processus de rééducation. Pour rappel, il a manqué les sept derniers matchs des Lakers, qui possèdent un bilan de 3 victoires – 4 défaites sans lui.

Toujours en course pour une place sur le podium de la Conférence Ouest, les Lakers (4e, 43 victoires – 26 défaites) vont partir en road-trip à l’Est après le match contre Chicago, avec des rencontres face à Orlando, Indiana, Chicago et Memphis.

Sur les 13 derniers matchs de la saison régulière, les Lakers possèdent le troisième calendrier le plus relevé de la NBA si l’on en croit Tankathon.

Source texte : Mark Medina