DeMar DeRozan entre dans le club des 25 000 points

À 35 ans, l’ailier des Sacramento Kings DeMar DeRozan atteint la barre symbolique des 25 000 points. Allez, plus que 16 919 pour surpasser tonton LeBron James.

Ils étaient 26 dans l’histoire à avoir dépassé cette marque, ils sont désormais 27.

Cette nuit, DeMar DeRozan a rejoint le club des joueurs ayant inscrit plus de 25 000 points en carrière après en avoir planté 22 contre son ancienne équipe, les Bulls de Chicago. C’est sur un fadeaway à mi-distance bien à lui, et qui n’est pas sans rappeler un certain numéro 23 de l’équipe qu’il affrontait, que “Deebo” a franchi cette barre symbolique.

“C’est tout simplement un honneur de pouvoir continuer à jouer à haut niveau. D’être reconnu parmi les plus grands scoreurs de la ligue dans ma 16e année de carrière, c’est un honneur.”

DeMar DeRozan becomes the 27th player in NBA history to reach 25,000 career PTS!

Congrats, DeMar!! pic.twitter.com/IjzPv59JK8

— NBA (@NBA) March 21, 2025

Seulement, à l’image d’un autre numéro 23 mais cette-fois-ci du côté de Los Angeles, c’est dans une défaite qu’il atteint ce palier. Orphelins de Sabonis, DeRozan et ses coéquipiers se sont inclinés 116 à 128 face à des Taureaux bien énervés, notamment Kevin Huerter qui était en mission revanche contre ses anciens partenaires de Sacramento. Une défaite assez peu arrangeante pour des Kings bloqués à la neuvième place de la Conférence Ouest, et qui voient les Suns se rapprocher dans leur rétroviseur.

Alors oui, ce n’est certainement pas dans un soir idéal que “Deebo” a décidé de rejoindre le groupe des 25K, mais ça reflète aussi un peu sa carrière. Celle d’un pur scoreur qui avait tout pour déchirer les années 90, mais qui est un peu trop habitué à la lose.

Source texte : NBA