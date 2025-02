Dans la défaite du Miami Heat face aux Milwaukee Bucks ce dimanche soir, Nikola Jovic s’est fracturé le deuxième métacarpien de la main droite. Le Serbe sera absent indéfiniment !

Le Miami Heat est à la lutte pour se placer du mieux possible dans le Play-In de la Conférence Est, mais les hommes d’Erik Spoelstra vont devoir lutter sans un de leurs meilleurs jeunes joueurs, le Serbe Nikola Jovic.

Contre les Milwaukee Bucks, le joueur de 21 ans s’est fracturé la main, et si son absence exacte n’est pas encore connue, elle devrait être de longue durée. Une information révélée par CBS Sports !

Nikola Jovic reportedly will be sidelined for an extended period with a fractured hand 🤕 pic.twitter.com/WO3N8kzwc0

Depuis le début de la saison, le presque homonyme d’un certain triple MVP tourne à 10,7 points, 3,9 rebonds et 2,8 passes décisives. Des performances satisfaisantes, mais qui laissent entrevoir une certaine marge de progression.

Malheureusement, les progrès seront certainement attendus surtout pour la saison prochaine.

