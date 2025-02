Nicolas Batum s’est frayé une petite place dans l’histoire des Los Angeles Clippers cette nuit en NBA. Le Français est devenu le 10e meilleur shooteur à 3-points de la franchise. Une productivité incontestée !

Les résultats de la nuit

Wizards – Nets : 107-99 (stats)

– Nets : 107-99 (stats) Sixers – Bulls : 110-142 (stats)

: 110-142 (stats) Pacers – Nuggets : 116-125 (stats)

: 116-125 (stats) Pistons – Clippers : 106-97 (stats)

– Clippers : 106-97 (stats) Hawks – Heat : 98-86 (stats)

– Heat : 98-86 (stats) Thunder – Timberwolves : 128-131 (stats)

: 128-131 (stats) Jazz – Blazers : 112-114 (stats)

: 112-114 (stats) Kings – Hornets : 130-88 (stats)

Bilal Coulibaly

L’ailier des Washington Wizards adore jouer contre les Brooklyn Nets. C’est face à eux qu’il a réussi son premier match à 20 points, son premier double-double et son premier triple-double. Cette nuit, il a compilé 20 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 7/14 au tir, 3/4 de loin et 3/3 aux lancers, face à la franchise new-yorkaise.

Killian Hayes

Peut-être le meilleur match du meneur de jeu des Brooklyn Nets depuis son retour en NBA. Le Français trouve du rythme et s’est rapproché cette nuit d’un double-double face aux Wizards. 7 points, 8 passes décisives, 3 rebonds, 2 interceptions, 1 contre à 2/7 au tir, 1/3 de loin et 2/2 aux lancers. Il manque encore un peu d’adresse pour que le titulaire du moment soit entièrement convaincant.

Guerschon Yabusele

L’intérieur des Philaldephia Sixers est sorti relativement tôt à cause de problèmes aux deux yeux. Un problème à la cornée d’un côté et un gonflement de l’autre. Il n’a joué que 13 minutes dans le calvaire face aux Bulls pour un rebond, 1 passe décisive, 1 interception à 0/4 au tir et 0/3 de loin. Une nuit à oublier.

Guerschon Yabusele has a corneal abrasion in one eye and is dealing with swelling surrounding his other eye. The hope is that he avoided retinal damage

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) February 25, 2025

Nicolas Batum

Belle partition du nouveau 10e shooteur à 3-points le plus productif de l’histoire des Clippers. En 22 minutes face aux Pistons, l’ailier, titulaire du soir, a compilé 9 points, 3 rebonds, 3 interceptions et 1 passe à 3/5 de loin.

Batum Battalion Assemble 🗣️👌@CoorsLight | #ClipperNation pic.twitter.com/Vg09vicUR8

— LA Clippers (@LAClippers) February 25, 2025

Zaccharie Risacher

Au lendemain d’un super match face aux Pistons, l’ailier des Hawks a sorti un des pires matchs de sa saison face au Heat. Le numéro 1 de la dernière Draft a posé 2 points, 3 rebonds et 1 passe à 1/8 au tir et 0/3 de loin. Un jour sans.

Moussa Diabaté

Les Charlotte Hornets ont connu une véritable déroute face aux Sacramento Kings, mais comme d’habitude, Moussa Diabaté a été un des joueurs qui s’en est le mieux sorti. Le pivot a réussi à inscrire 12 points, capter 7 rebonds et intercepter 2 ballons en 21 minutes. Le tout à 5/10 au tir et 2/4 aux lancers.

Tidjane Salaün

Les Charlotte Hornets ont connu une véritable déroute face aux Sacramento Kings et le rookie a coulé avec ses coéquipiers. 4 points, 3 rebonds et 1 contre en 23 minutes à 1/5 au tir, 0/3 de loin et 2/2 aux lancers, ce n’est pas idéal, mais dur de briller dans ces circonstances.

Le programme NBA de ce soir