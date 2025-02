Hall of Fame : la liste des finalistes pour la cuvée 2025

Alors que s’ouvre le All-Star Weekend du côté de San Francisco, le Hall of Fame a annoncé une liste de finalistes pour sa classe 2025. Quelques noms bien connus y figurent.

Qui dit nouvelle année dit nouvelle cuvée de légendes pour le Hall of Fame. Pour les fans de NBA, les principaux noms sont Carmelo Anthony, l’ancien chouchou des Knicks et ses quasiment 30 000 points en carrière. On retrouve aussi Dwight Howard, champion NBA avec les Lakers en 2020 et triple meilleur défenseur de l’année.

Chez les filles, la légende Sue Bird était un choix facile. On y retrouve aussi Maya Moore, l’ancienne star du Minnesota Lynx. Comme la Dream Team en son temps, la “Redeem Team” de Team USA (celle qui a joué les JO 2008) est aussi finaliste et sera probablement honorée. Enfin, si les fans des Bulls hallucinent en voyant le nom de Billy Donovan, on les rassure de suite. C’est pour son apport en NCAA (deux titres) que le coach de Chicago est finaliste.

Naismith Basketball Hall of Fame Announces 17 finalists for Class of 2025 Election.

🔗: https://t.co/X1s49XsuJd #25HoopClass pic.twitter.com/e7IHheA5pC

— Basketball HOF (@Hoophall) February 15, 2025

Parmi les noms connus qui ont été coupés de la liste des finalistes, on retrouve Marc Gasol mais aussi Amar’e Stoudemire. Robert Horry et ses 7 bagues de champion restent aussi à quai, une fois de plus. La liste finale des nouveaux membres du Hall of Fame sera connue le 5 avril prochain.

