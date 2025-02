Shaquille O’Neal prolonge avec TNT !

TNT a beau avoir perdu les droits sur la NBA, la chaîne est parvenue à garder ses principales têtes d’affiche. Comme Charles Barkley, Kenny Smith ou Ernie Johnson, Shaquille O’Neal va poursuivre avec la chaîne. Le Big Diesel aurait prolongé dans les dernières heures, signant un deal longue durée.

Si certains craignaient que l’équipe d’Inside the NBA se fracture avec la perte de la NBA pour TNT, il n’en sera rien. On retrouvera bien le quatuor sur les plateaux la saison prochaine. Une certitude actée avec la prolongation récente de Shaquille O’Neal. Selon Front Office Sports, l’ancien pivot s’est engagé “sur la durée” avec TNT, moyennant un montant de 15 millions de dollars par an. Une excellente nouvelle pour TNT, qui pouvait craindre de voir NBC, ESPN ou encore Amazon faire des offres à Shaq. Ce dernier a donc opté pour la continuité.

O’Neal avait rejoint l’équipe d’Inside The NBA en 2011, juste après sa retraite des parquets NBA. Si TNT continuera à assurer la production de la célèbre émission, elle sera diffusée sur ESPN à partir de 2025.

Source texte : Front Office Sports