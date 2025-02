Rising Stars Challenge : Toumani Camara, Ausar Thompson, Ryan Dunn et Anthony Black participeront !

Toumani Camara, Ausar Thompson, Ryan Dunn et Anthony Black remplaceront Victor Wembanyama, Jared McCain, Brandon Miller et Dereck Lively IV au Rising Stars Challenge. Le Français ne peut pas faire partie de l’évènement puisque les vainqueurs seront en compétition avec les trois équipes de All-Stars le dimanche !

Dès l’annonce des sélectionnés pour le Rising Stars Challenge, il était clair que des remplaçants allaient être annoncés avec les blessures de Jared McCain, Brandon Miller et Dereck Lively IV, mais la participation de Victor Wembanyama au All-Star Game a également rendu impossible sa présence à l’événement, du fait des nouvelles règles du week-end !

Les quatre remplaçants ont déjà été annoncés, ce sont Toumani Camara, Ausar Thompson, Ryan Dunn et Anthony Black qui complètent une liste de départ déjà alléchante !

Rookie Ryan Dunn of the Phoenix Suns and second-year NBA players Anthony Black of the Orlando Magic, Toumani Camara of the Portland Trail Blazers and Ausar Thompson of the Detroit Pistons have been named replacements for the 2025 Castrol Rising Stars. pic.twitter.com/rSBjihMMuO

— NBA Communications (@NBAPR) January 31, 2025

The 2025 Castrol Rising Stars ⬇️ pic.twitter.com/X1zpomdES8

— NBA Communications (@NBAPR) January 28, 2025

S’il n’y a “plus que” trois français au Rising Stars Challenge, un autre francophone rejoint la partie en la personne de Toumani Camara. Le joueur des Portland Trail Blazers devient le premier joueur belge à prendre part à un All-Star Weekend. Historique !

