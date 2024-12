Adam Silver sur LeBron James : “D’une certaine manière, c’est un monstre de la nature”

LeBron James fête ses 40 ans aujourd’hui, un record de longévité qui impressionne même les plus hauts placés de la NBA à l’image d’Adam Silver.

Aujourd’hui est un jour spécial. Non seulement LeBron James fête ses 40 ans, mais cette anniversaire permet au King d’établir un nouveau record (oui, encore un). BronBron est devenu le premier joueur de l’Histoire à jouer durant son adolescence, sa vingtaine, sa trentaine et maintenant dans sa quarantaine.

Une longévité qui impressionne la planète entière, Adam Silver inclus. Le commissaire de la Ligue y est allé de son petit commentaire concernant l’incroyable palier franchi par le Chosen One :

“D’une certaine manière, c’est un monstre de la nature. J’ai observé énormément de grands joueurs, mais il fait partie de ceux qui travaillent le plus.” – Adam Silver

Eh oui ! La longévité de LeBron James n’est pas due au hasard et encore moins à la chance. Elle est le fruit d’un long travail répété chaque jour depuis plus de 20 ans qui lui permet encore de rayonner à 40 balais passés. Le Laker investit énormément sur son corps pour continuer à être performant sur les parquets malgré ce nouvel anniversaire, le King n’est pas encore en fin de course et il continue de prouver soir après soir qu’il peut répondre présent.

De quoi le considérer (ou non) comme le meilleur joueur de l’Histoire ?

Source texte : Hoopshype