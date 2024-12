Dans la défaite 91-90 des Warriors à Houston cette nuit, les hommes de Steve Kerr ont été plombés par une faute dans les dernières secondes du match. Le coach des Dubs ne s’est pas privé pour incendier l’arbitrage après la rencontre.

Petit récapitulatif pour ceux qui n’étaient pas devant la rencontre cette nuit ou qui n’ont pas lu le résumé qui va avec.

Nous sommes dans les dernières secondes du match Rockets – Warriors, Golden State mène d’un point et a la possession. Stephen Curry tente un tir à 3-points face à Dillon Brooks, et le manque. Derrière, les deux équipes se battent pour récupérer le ballon. Gary Payton II s’arrache et donne l’impression d’avoir la possession. Sauf que le joueur des Warriors – sous pression – essaye de transmettre le ballon à Jonathan Kuminga. Jalen Green se jette dessus en même temps de Kuminga, et semble le devancer de peu.

Dans la confusion générale, et alors qu’on ne sait pas encore à qui revient la possession, les arbitres sifflent. Entre-deux ? Temps-mort ? Ni l’un ni l’autre, c’est une faute de Jonathan Kuminga qui est sanctionnée par les officiels. L’arbitre principal Bill Kennedy estime que Kuminga est “entré en contact avec la zone du cou et de l’épaule”.

Conséquence directe : deux lancers-francs pour Houston, Golden State étant dans la pénalité. Jalen Green met le premier, puis le deuxième, et les Warriors s’inclinent 91-90. Le score ne bougera plus. Steph Curry et ses copains sont donc éliminés de la NBA Cup, et n’iront pas à Las Vegas pour le Final Four.

Faute ou pas faute ? 😏 pic.twitter.com/ZIQPohEW2Z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2024

La réaction de Steve Kerr – bouche bée pendant plusieurs secondes – veut tout dire. Le coach des Warriors n’a pas compris du tout la décision des arbitres, et s’est lâché en conférence de presse d’après-match.

“Je suis furieux” a déclaré Kerr après le match. “Je voulais aller à Las Vegas. Nous voulions gagner cette Coupe, et nous n’y allons pas à cause d’une faute sur une balle perdue, à 24 mètres du panier, alors que le match est en train de se décider. Je n’ai jamais vu ça de ma vie, c’était ridicule.”

Steve Kerr ne s’est pas arrêté là :

“Le match, ça ressemblait à de la lutte. Les arbitres ne sifflaient rien. C’était un match physique. Et là, vous sifflez une faute sur une situation de jump-ball où vous avez des joueurs qui se jettent au sol pour récupérer le ballon ? Alors que le match est en train de se décider ? On parle d’une industrie (la NBA, ndlr.) qui vaut des milliards de dollars. Il y a des emplois qui sont en jeu. […] Je pense que même un arbitre d’école élémentaire n’aurait pas sifflé ça, car il aurait eu un minimum de bon sens.”

Après plusieurs minutes à rouspéter sur les arbitres, Steve Kerr a ragequit et a quitté la conférence de presse. Il peut déjà préparer son portefeuille, une grosse amende l’attend de la part de la NBA.

Steve Kerr called the loose ball foul that decided the game with 3.5 seconds left an “unconscionable” whistle and something an “elementary school” official wouldn’t have called.

Here’s his full soundbite pic.twitter.com/E9O8Inurcl

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 12, 2024

