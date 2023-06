Miami Heat : c’est quoi la suite ? Apéro TrashTalk

Finaliste malheureux des Finales NBA, le Heat n’aura pas à rougir après des Playoffs 2023 incroyables. Qu’a-t-il manqué à Miami pour aller au bout, c’est quoi la suite ? On en parle dans l’apéro TrashTalk.

Un parcours extraordinaire en Playoffs, une équipe soudée et combattante, un Erik Spoelstra exceptionnel à la tête de la franchise, le Heat mérite toutes les louanges de la planète basket en sortie de saison NBA 2023. Cependant, pour la troisième fois en quatre ans, Miami chute à quelques mètres du titre suprême. Que retenir de ces Finales NBA ? Et comment Pat Riley peut remettre le Heat au sommet de la montagne basket ? Entre bilan de saison et prévision de free agency, voici l’Apéro spécial Miami !

Gloire et honneur au Heat pour ces Playoffs 2023 de toute beauté et maintenant place à la suite.