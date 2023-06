Après une belle victoire en Finales NBA, c’est l’occasion rêvée de revenir sur certaines rumeurs au sein d’une franchise, révéler les options du passé en constatant qu’on a simplement fait les bons choix. Et avec le cas Jamal Murray, on peut dire qu’il y a de quoi spéculer !

Lorsque le buzzer de ce Game 5 a retenti, un certain Serbe ne pensait qu’à rentrer chez lui, mais un autre meneur Canadien, submergé par l’émotion, a pleinement profité de ce moment de revanche sur sa carrière. Il faut dire que Jamal Murray revient de loin… De très loin. Et ce titre NBA symbolise toute la reconnaissance après laquelle le meneur a couru durant ses premières années dans la Grande Ligue. Car si Jamal est aujourd’hui sur le toit du monde, ce n’était pas insensé de douter de lui quelques années auparavant. D’ailleurs, son nom a toujours plus ou moins circulé dans des rumeurs de trade nous raconte Zach Lowe dans un article pour ESPN :

” S’ils avaient envisagé [ les Nuggets, ndlr. ] d’échanger Murray – et ils ne l’ont jamais vraiment fait – cela aurait été en 2017 ou 2018. Malone a récemment déclaré que Connelly [le précédent GM de la franchise, ndlr] l’avait approché à cette époque pour lui indiquer qu’ils pourraient éventuellement échanger Murray contre un ou plusieurs vétérans renommés. Parmi ces joueurs figurait Kyrie Irving, qui avait demandé son transfert aux Cavaliers à l’été 2017, selon certaines sources. Les Nuggets s’y sont catégoriquement opposés. Ils n’ont jamais cessé de croire que Murray pouvait devenir une star, le meneur de jeu idéal aux côtés de Jokic. “On nous a proposé beaucoup d’excellents joueurs pour nos jeunes talents”, m’a dit Connelly à l’automne 2017. “Il y a une ligne fine entre surévaluer ses propres joueurs et être trop agressif en chassant les résultats à court terme”. “

Imaginez si Denver avait accepté ce trade en 2017 ? Michael Porter Jr. se prendrait pour Kevin Durant, Michael Malone se serait fait virer au bout de 6 mois et Nikola Jokic serait devenu platiste. Bon ok, on abuse un peu sur le What if. Ces dernières années NBA ont considérablement révolutionné la poésie en lui apprenant que Kyrie Irving rimait avec bordel sans nom. Denver fait partie de ces franchises qui ont misé sur leurs joueurs draftés tout en construisant autour derrière, et il y a fort à parier que Kyrie aurait pu foutre un zouc considérable dans cette stabilité.

En tout cas, si Denver a remporté son premier titre NBA cette saison, c’est sûrement parce qu’ils ont misé sur le bon poulain lors de cet été 2017. Comme quoi, ça paye de garder ses jeunes pépites ! Une histoire qui nous rappelle les rumeurs de transfert de Klay Thompson avec Kevin Love en 2014. Et avec 4 titres en poche à Golden State, on peut dire que les Californiens ont également plutôt bien joué leur coup !

Quelle belle histoire pour Blue Arrow, qui prend sa revanche sur tous ceux qui doutaient de sa capacité à revenir au haut niveau après sa blessure au genou. Véritable feu de la Saint-Jean sur ces Playoffs 2023, le meneur Canadien a bien mérité sa bague pendant que Kyrie Irving fait… Mais qu’est-ce qu’il peut bien faire en ce moment ?

Source texte: ESPN