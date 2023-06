En cette fin de saison, la majorité des joueurs NBA sont en vacances et les évaluations peuvent donc commencer. Chez TrashTalk, on a décidé de faire un conseil de classe pour chaque franchise, avec une évaluation pour chaque joueur : 30 équipes, 450 joueurs diagnostiqués ! Chez les Knicks, y’a du bon et du moins bon mais surtout une belle prestation collective, derrière le général Brunson.

Julius Randle : Dans un premier temps, Julius nous a fait sourire, et nous allons vous dire la vérité, dans un deuxième temps nous n’avons pas souri. Vous l’aurez compris, la première partie correspond à ce qu’on appelle la saison régulière, tandis que la deuxième fait référence aux Playoffs de notre ami Julius, malheureusement blessé juste avant l’échéance. Difficile de jauger l’impact que ça a eu sur ses performances, mais jamais facile d’arriver sans rythme et avec des bobos à effacer. 25 points de moyenne, meilleur scoreur des Knicks, et une version plus ou moins semblable à celle du Randle version 2020/21, en saison régulière comme en Playoffs. Malheureusement pour lui en postseason, il a essayé de cacher ses 2m03 et 113kg derrière un petit meneur d’1m85. On te voit Julius.

Jalen Brunson : maestria de Jalen Brunson. New York en extase, Mark Cuban en grosse gueule de bois. Après avoir laissé en vu le proprio des Mavs, Jalen a parfaitement opéré la transition Ouest – Est. Deux premiers mois en rodage avant de tout péter à partir du 1er janvier. 24 points de moyenne, 44 points par-ci, 41 par-là, l’ancien lieutenant de Luka Doncic a pris moins d’une saison pour devenir le meilleur meneur des Knicks depuis plus d’une décennie. Deux questions, est-ce que JB11 peut garder un rythme similaire ou encore supérieur la saison prochaine ? Peut-il être le leader des Knicks dans le futur ? Ici, on n’est pas encore sûr d’avoir affaire à un franchise player en puissance mais le garçon fait fermer des bouches match après match, alors…

Jalen Brunson’s best games of the 2022-23 season:

48-9-4 on 56%

44-7-4 on 50%

41-4-3 on 64%

41-7-5 on 74%

40-5-2 on 71%

39-6-5 on 83%

38-9-7 on 55%

38-7-6 on 63%

38-5-3 on 50%

37-6-2 on 45%

34-8-8 on 50%

32-11-4 on 48%

27-13-7 on 67% pic.twitter.com/0nyYvr69BE

— BrunsonMuse (@BrunsonMuse) June 8, 2023

R.J. Barrett : R.J. Barrett est toujours R.J. Barrett, 19/20 points par match à des pourcentages pas terribles, une bonne défense et l’impression que le bonhomme a tout pour passer un cap. S’il franchit ce palier, R.J. sera à coup sûr l’un des visages du futur des Knicks. Two-way player, pas de vagues, et drafté par la Grosse Pomme, le gendre idéal. À l’inverse, en cas de stagnation, Barrett pourrait devenir une pièce facilement transférable pour obtenir un plus gros poisson. Une situation pas fun en gros.

Immanuel Quickley : lui aussi, fidèle à sa réputation. Manu a scoré sans souci en sortie de banc. 45% au tir, 37% du parking, pour une petite quinzaine de puntos par match, IQ a même légèrement augmenté ses standards en même temps que son temps de jeu a grimpé. Le gamin pourrait devenir le 6ème homme des Knicks pour les quinze prochaines années qu’on ne serait pas inquiet.

Quentin Grimes : ça c’est de la big progression, et ça c’est surtout un Evan Fournier au placard. Le sophomore a globalement doublé toutes ses stats en même temps qu’il est devenu un titulaire dans le 5 de Tom Thibodeau. 11 points par match et plus de 38% de loin, très gros défenseur, Quentin a de quoi voir venir et les Knicks aussi.

Quentin Grimes had the toughest matchup difficulty of any NBA Player this season, and he stepped up huge.

All-Defense 🔒 pic.twitter.com/U5NFZSC1x1

— KnicksMuse (@KnicksMuse) April 11, 2023

Josh Hart : Josh Hart a conquis le cœur du Madison Square Garden. Arrivé à la deadline pour apporter de la défense et de la profondeur sur le banc, JH a rempli son rôle à merveille. Cerise sur le gâteau, plus de 50% des 3-points qui font filoches, on n’en attendait pas temps. Joshy a une player option à 13 millions, à voir ce qu’il choisit entre ça et un contrat à long terme, mais il faut le garder.

Cam Reddish : d’abord bien utilisé en début de saison, et même titulaire huit fois. Cam est retombé dans les tréfonds du banc new-yorkais. Sorti de la rotation avant son transfert à Portland, il sera resté un an pour pas grand chose.

Obi Toppin : on attendait une montée en régime d’Obi, on a juste eu une chute dans la hiérarchie. Étonnement, il n’a pas profité de l’arrivée de Brunson pour profiter des ressorts qu’il a à la place des sneakers. La saison prochaine sera charnière pour son avenir à New York, comme pour son avenir en NBA.

Mitchell Robinson : des rebonds, une présence sous le cercle, des contres, et pas grand chose d’autre pour Mitch, qui réalise même sa pire saison au scoring depuis son année rookie. L’apport défensif est réel, l’apport offensif pourrait être un frein aux ambitions des Knicks.

Evan Fournier : comment dire… Ben il n’y a pas grand chose à dire pour être honnête. Quelques semaines en tant que titulaire puis remplaçant, ensuite… le néant. Après une première saison encourageante, Evan a subi la loi de coach Thibs : une fois sorti de la rotation, tu n’y rentres plus. Vavane est convaincu qu’il sera échangé cet été. Qui veut d’un shooteur à la relance ?

Derrick Rose : la fleur commence à faner, ça sent la fin du ride new-yorkais pour Derrick. On ne l’aura vu qu’une fois sur un parquet en 2023, le 25 février face aux Pelicans. Où ira l’ancien MVP pour s’offrir une Last Dance ?

Isaiah Hartenstein : le back-up, le gars dont tu sais ce que tu peux en attendre comme ce qu’il ne faut pas en attendre. Isaiah a pris ses quelques rebonds, lâché son petit contre du match quand il rentrait, et c’est à peu près tout. Comme son supérieur dans la hiérarchie des pivots, IH55 est bien limité offensivement, et a même connu une bonne baisse de production depuis sa saison dernière avec les Clippers. De 8,3 à 5 points de moyenne malgré plus de temps de jeu, peut mieux faire.

Miles McBride : 11 minutes, 3,5 points et 36% au tir, c’est pas fameux pour Miles. Un temps de jeu très peu régulier, quelques jolies perfs’ au scoring par-ci par-là et de la combativité, mais jamais une confiance totale de la part de Tom Thibodeau.

Jericho Sims : plus utilisé que certains de ses collègues, Jericho n’en a pas profité pour nous sortir une production du futur. Robinson et Hartenstein sont devant lui, et le môme n’a pas encore l’air assez armé pour lutter… C’est dire.

Svi Mykhailiuk : balancé à Portland dans le transfert de Josh Hart, Svi a ensuite direct pris l’avion pour Charlotte, où il semble beaucoup plus s’éclater. Face à cette info, Tom Thibodeau aurait réagi “Ah, jure ?”

Trevor Keels : quelques belles perfs en G-League qui ont permis à Trevor de se dégourdir les jambes.

Ryan Arcidiacono : le bg de la bande s’en est allé à Portland pour exhiber sa mèche face à tout l’Oregon, grosse perte capillaire dans la Grosse Pomme.