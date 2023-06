Après les Nuggets, quelle franchise a le plus de chance d’aller gagner son premier titre ?

Après 47 ans d’attente, les Nuggets ont enfin pu garnir l’armoire à trophées d’un premier titre. C’est fait, le Larry O’Brien Trophy va débarquer dans les Rocheuses, comme la bannière de champion à la rentrée prochaine. Denver devient ainsi la 20ème franchise à remporter l’ultime série en Playoffs. Parmi les dix restantes, qui a le plus de chance de marcher sur ses pas ? On en discute.

C’est toujours un vent de fraicheur de voir une équipe remporter son premier titre. On se dit que d’autres pourraient venir dans la foulée mais aussi que les échecs en Playoffs ne sont pas éternels. Il faut dire que 47 ans, c’est une attente particulièrement longue pour un titre, même si d’autres espèrent depuis encore plus longtemps. C’est justement ces équipes-là qui vont nous intéresser aujourd’hui, à savoir les dix franchises non titrées en NBA. La grosse question du jour : laquelle sera la suivante à (enfin) remporter un titre ?

La grosse cote : Suns

Toujours en quête de leur premier titre malgré 3 Finales NBA disputées, les Suns ont clairement le meilleur dossier du lot pour imiter les Nuggets dans les prochaines années. Pouvoir disposer d’un tandem Devin Booker – Kevin Durant c’est déjà énorme, reste plus qu’à entourer ça comme il faut pour se donner une vraie chance de remporter le titre. Phoenix est d’ailleurs la seule équipe à avoir pris deux matchs au champion Denver cette année. Avec un roster plus équilibré et profond, les Cactus pourront sans doute rivaliser l’an prochain.

On garde un œil sur eux : Grizzlies, Pelicans, Clippers, Wolves

Parmi nos “outsiders” pour le premier titre, on retrouve quatre dossiers intéressants mais à qui il manque toujours un petit quelque chose pour vraiment y croire. Aux Clippers, le roster est déjà très compétitif mais les absences à répétition des stars pour cause de blessures a toujours empêché la franchise de viser plus haut. Si Paul George et Kawhi Leonard sont enfin à 100% et prêts à mener le voilier, il y a moyen d’y croire.

Dans le Tennessee, on croit fort au titre pour les Grizzlies. On y croit peut-être même un peu trop parfois, au point de montrer une pointe d’arrogance. Sur le papier, Memphis a d’excellentes fondations avec le trio Ja Morant – Desmond Bane – Jaren Jackson Jr. et un collectif très solide derrière. Si l’équipe réussit à ajouter un ailier digne de ce nom et si Ja Morant ne gâche pas sa carrière avec de l’extrasportif, les Oursons peuvent également croire à un titre prochain.

Dans la même catégorie mais avec un poil de retard, on retrouve deux équipes intrigantes pour la suite. D’abord des Pelicans en pleine ascension depuis un an et demi. Le collectif est solide, Willie Green a rapidement convaincu sur le banc, il y a du talent à tous les étages. Reste que le groupe a été bien plombé par les blessures et l’interrogation Zion Williamson plane au-dessus des ambitions de la franchise. Entre son carnet de santé et ses affaires de cœur, l’ancien de Duke est dans le creux de la vague. NOLA va-t-elle croire en son bulldozer ou plutôt l’échanger contre un autre talent capable d’aider les piafs à viser plus haut ?

On finit avec les Wolves. Le recrutement de Rudy Gobert à la dernière intersaison avait ajouté une bonne dose de hype dans le Minnesota mais entre les blessures de Karl-Anthony Towns et la complémentarité pas toujours évidente entre les deux big men, les Loups n’ont pas franchement montré beaucoup cette saison par rapport à l’an dernier. Là encore, on ne serait pas surpris de voir du mouvement pour entourer au mieux Anthony Edwards et passer un cap rapidement.

À court terme ça parait compliqué : Magic, Jazz, Nets, Pacers, Hornets

On finit avec un petit fourre-tout. Il faut dire qu’Orlando, Utah, Brooklyn, Indiana et Charlotte ne sont pas armés pour viser le titre à court terme. Le Jazz vient de débuter son rebuild, les Hornets et les Nets sont un peu dans le flou par rapport à la suite du projet. Les Pacers et le Magic ont posé les premières fondations et on devrait logiquement les voir monter en puissance sur les prochaines années. Reste que Tyrese Haliburton ou encore Paolo Banchero ne lèveront pas un Larry O’Brien avant au moins quelques saisons, sauf vraie séisme.