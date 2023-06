Christian Braun, Jalen Williams, à part un poste, peu de caractéristiques ne les rapprochent. Le rookie des Nuggets a été un role player essentiel dans le run de sa franchise vers le sacre, tandis que le 12e choix d’OKC a surpris son monde. Et si l’on vous disait que l’histoire aurait pu être toute autre ?

Les Finales NBA à peine terminées, Zach Lowe d’ESPN nous apprend que les Nuggets n’étaient pas loin, il y a un an, de faire un move qui aurait changé pas mal de choses à la saison 2022-23. À la recherche de la pièce manquante pour compléter leur cinq, Denver a d’abord ciblé le 10e choix de la Draft 2022 avec un objectif en vue : récupérer Jalen Williams. Le plan : un trade, impliquant évidemment le 21e choix de Chris Braun pour monter à la draft et sélectionner celui qui régale OKC aujourd’hui.

La question qu’on se pose maintenant : qu’est-ce que cela aurait changé si Jalen Williams avait joué pour les Nuggets ?

Premièrement, le trade pour Kentavious Caldwell-Pope aux oubliettes, c’est sûrement J-Dub qui aurait récupéré la position de starter au poste 2. Niveau talent, les récents évènements nous ont montré que le plafond du rookie est sûrement bien plus haut que celui de KCP. Mais en même temps, dans une lutte pour le titre, est-ce que c’est vraiment ce qui nous intéresse ? Nikola Jokic a 28 ans, Jamal Murray en a 26, Mile High City rentre en plein dans sa timeline pour viser les bagues, alors ce n’était peut-être pas le moment de récupérer un nouveau projet à développer. De plus, Jalen n’aurait peut-être pas eu la même réussite dans les Rocheuses que celle qu’il a eu avec OKC. Ben ouais, facile de tout casser dans une franchise où tout est à construire avec un max de responsabilités dès le départ. Trouver sa place dans un collectif déjà construit, c’est souvent plus compliqué. Demandez à Jonathan Kuminga ce qu’il pense de ses premières saisons en NBA.

Voilà pour le verre à moitié vide, mais au regard de la saison des Nuggets, y’a aussi des raisons de penser que ça se serait bien passé. D’abord, faisons confiance au garçon : 14 points et 50% au shoot pour une deuxième place dans la course au Rookie de l’année, c’est fort et s’il sait faire ça dans l’Oklahoma, pourquoi pas dans le Colorado ? Ensuite, tout le monde rêve de se développer aux côtés de Nikola Jokic, J-Will se serait régalé des caviars du Joker comme tout un chacun. Jalen a toutes les qualités défensives pour remplir le rôle de Kentavious, en plus d’une plus grosse palette offensive. Christian Braun et KCP ou pas, Denver fonçait aussi vers le titre avec Jalen Williams.

Bon au final, avec des si nous on coupe du bois, les Nuggets sont champions et peu importe les choix qu’ils ont fait, c’étaient les bons. Récupérer Williams, ça aurait privé Denver de Braun et Caldwell-Pope. Quand on voit le rôle des deux pendant les Playoffs, et plus particulièrement pendant les Finales, on n’est vraiment pas sûr que parier sur un prospect était ce qu’il fallait faire.

Source : ESPN via Yahoo Sports