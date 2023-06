En remportant son premier titre de champion NBA hier ainsi que son premier trophée de MVP des Finales, Nikola Jokic est entré dans une nouvelle dimension. La dimension des légendes. Celle qui vous permet d’être comparé aux plus grands. Alors n’hésitons plus à poser la question qui tue : le Joker fait-il partie des cinq meilleurs pivots de l’histoire ?

Souvent, à chaud, on a tendance à s’enflammer. Parfois, on peut oublier un peu trop vite l’histoire parce qu’on est obnubilé par la greatness présente sous nos yeux. Alors on a préféré attendre 24 heures afin de laisser retomber l’euphorie, et revenir avec la lucidité nécessaire au moment de débattre sur la place de Nikola Jokic parmi les meilleurs pivots all-time.

Dans un sport de grands comme le basket, les pivots ont longtemps été perçus comme l’arme ultime, comme la pièce maîtresse sur laquelle on peut véritablement construire une franchise. Logique nous direz-vous. Ce sont les pivots qui symbolisent peut-être le mieux le terme “domination”, à la fois à travers leurs statistiques qu’à travers leurs caractéristiques physiques, comme la grande taille et la puissance. Si la NBA est progressivement devenue une ligue d’extérieurs, en particulier au cours du XXIe siècle, le titre remporté par Nikola Jokic cette année et ses deux trophées de MVP glanés en 2021 et 2022 nous ramènent directement aux périodes où la NBA appartenait à un pivot générationnel.

Il y a eu le début des années 2000, où Shaquille O’Neal écrasait tout sur son passage avec les Lakers. Il y a eu le milieu des nineties, quand Hakeem Olajuwon était le meilleur joueur de la NBA pendant que Michael Jordan jouait au baseball. Si on remonte à plus loin, à savoir les décennies 1980 et 1970, impossible évidemment de ne pas parler de l’éternel Kareem-Abdul Jabbar. Quant aux années 1960, elles ont bien sûr été marquées par la domination sans partage des Celtics de Bill Russell et les incroyables records de Wilt Chamberlain, ces deux-là nous offrant l’une des plus grandes rivalités de l’histoire NBA.

Shaq, Hakeem, Abdul-Jabbar, Russell et Wilt. Voici les pivots qui forment habituellement n’importe quel Top 5 all-time sur ce poste, dans un ordre ou dans un autre. Au 14 juin 2023, Nikola Jokic a-t-il accompli suffisamment de choses pour venir bousculer cette hiérarchie ?

Un titre de champion NBA, deux trophées de MVP de la saison régulière, un titre de MVP des Finales après une campagne historique en matière de statistiques (30 points, 13,5 rebonds, 9 passes de moyenne sur les Playoffs, et 30,2 points, 14 rebonds et 7,2 passes sur les Finales NBA) et des records dans tous les sens, le Joker est en train de tout rafler. Âgé de 28 ans, il possède d’ores et déjà le CV d’un Hall of Famer et le plus flippant, c’est que ce n’est probablement que le début.

Maintenant, si l’on se base purement sur le palmarès (qui représente souvent le point de comparaison le plus tangible), Jokic se retrouve face à de véritables monstres.

Bill Russell : 5 trophées de MVP et 11 titres de champion NBA ;

5 trophées de MVP et 11 titres de champion NBA ; Wilt Chamberlain : 4 trophées de MVP, 2 titres de champion NBA (1 fois MVP des Finales), détenteur du plus grand nombre de records individuels ;

4 trophées de MVP, 2 titres de champion NBA (1 fois MVP des Finales), détenteur du plus grand nombre de records individuels ; Kareem Abdul-Jabbar : 6 trophées de MVP, 6 titres de champion NBA (2 fois MVP des Finales), deuxième meilleur scoreur all-time ;

6 trophées de MVP, 6 titres de champion NBA (2 fois MVP des Finales), deuxième meilleur scoreur all-time ; Shaquille O’Neal : 1 trophée de MVP, 4 titres de champion NBA (3 fois MVP des Finales) ;

1 trophée de MVP, 4 titres de champion NBA (3 fois MVP des Finales) ; Hakeem Olajuwon : 1 trophée de MVP, 2 titres de champion NBA (2 fois MVP des Finales), 2 fois Défenseur de l’Année.

On parle là de cinq des joueurs les plus accomplis de toute l’histoire de la NBA, tous postes confondus.

Difficile pour Jokic à l’instant T de vraiment rivaliser avec autant de trophées individuels et collectifs, et c’est normal puisqu’il n’est – en gros – qu’à la moitié de sa carrière NBA.

Le meilleur argument en faveur de Jokic dans cette discussion, il ne se situe pas au niveau du palmarès. Il se situe dans sa capacité à redéfinir et faire évoluer le poste de pivot.

Malgré tous les grands intérieurs passés par la NBA, on n’avait jamais vu un mec de 2m11 posséder une telle vision de jeu et une telle qualité à la passe. On n’avait jamais vu un pivot flirter avec le triple-double de moyenne. On n’avait jamais vu une telle facilité pour disséquer les défenses, en plus de toutes les autres qualités qui font de Jokic un joueur inarrêtable : son jeu dos au panier, son magnifique touché, sa capacité à shooter de l’extérieur… bref c’est le package complet. Le Joker est tout simplement un cheat-code humain qui terrorise les défenses adverses possession après possession. La preuve en Finales NBA notamment. Quand le Heat a joué Jokic en un-contre-un au poste, il a sanctionné direct. Quand il a été doublé, il a fait jouer les autres. Quand il s’est retrouvé ouvert à mi-distance ou à 3-points, il a fait ficelle (42,1% de loin sur la série). Quand Miami a fait faute sur lui, il a mis ses lancers (84% sur la série).

Tout ça pour dire que Nikola Jokic est un joueur unique, qui joue au basket comme personne n’a joué auparavant. On a vécu la révolution Stephen Curry ces dix dernières années, peut-être que dans dix ans on parlera d’une révolution Jokic. Surtout si les Nuggets – champion NBA pour la première fois en 2023 – gagnent plus d’un titre au cours des saisons à venir.

Alors bien sûr, tous les pivots légendaires qu’on a cités au-dessus étaient uniques et dominants à leur manière. Bill Russell est considéré comme le plus grand winner de tous les temps mais souvent aussi comme le meilleur défenseur all-time. Wilt Chamberlain était une arme de destruction massive, un phénomène en avance sur son temps. Kareem Abdul-Jabbar a fait du sky-hook le move offensif le plus inarrêtable de l’histoire. Hakeem Olajuwon était surnommé “The Dream” pour son jeu au poste qui envoyait du rêve, et dans le même temps il dominait par sa magnifique défense. Enfin, Shaquille O’Neal détruisait tout le monde sur son passage avec sa puissance incroyable mais aussi une technique souvent sous-estimée.

L’idée n’est pas ici de diminuer l’impact de ces légendes, juste d’ouvrir la discussion concernant la place de Jokic parmi elles. Parce que discussion il y a aujourd’hui.

Le Joker a atteint un tel niveau de domination qu’il mérite qu’on s’interroge sur sa place parmi les meilleurs pivots de l’histoire. Sans avoir la puissance du Shaq ou de Wilt, sans avoir la défense de Bill ou d’Hakeem, sans être un phénomène dès son entrée en NBA comme Kareem, Jokic est devenu progressivement le meilleur joueur du monde, à sa manière. Il est la définition même du joueur indéfendable puisque personne ne peut appuyer sur un potentiel point faible (spoiler, le Hack-a-Shaq avec Niko, ça marche pas) pour tenter de limiter son impact. Ses progrès défensifs ont également fait taire les mauvaises langues qui pointaient du doigt son manque d’impact dans sa moitié de terrain, et son run légendaire des Playoffs 2023 a prouvé à tout le monde qu’il était un véritable winner.

Est-ce que tout ça est aujourd’hui suffisant pour le faire entrer dans le Top 5 des meilleurs pivots de l’histoire ? Peut-être pas encore. Mais la discussion risque d’être bien différente dans cinq ou dix ans.