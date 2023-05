Ricky Rubio pense à son avenir en Espagne

The Last Dance ? On doute d’un documentaire en son honneur, mais la saison 2023/24 pourrait bien être la dernière de Ricky Rubio du côté des États-Unis. La source ? Ricky lui-même dans le podcast espagnol La Sotana.

Pour commencer, petit point sur la situation contractuelle de Ricky. Le meneur a signé l’été dernier avec les Cleveland Cavaliers un contrat de trois ans et 18 millions de dollars, dont la dernière année n’est que partiellement garantie. Pour faire simple, si Cleveland n’est pas content dans douze mois, c’est un vol pour Barcelone et une croix sur un chèque de 2 millions côté Rubio.

Après une belle demi-saison 2021/22 terminée suite à une vilaine blessure au genou et un trade, l’Espagnol est revenu cette année aux Cavs. Malheureusement, l’âge avançant et le genou grinçant, RR n’a clairement pas eu le même impact sur la franchise de l’Ohio cette saison, qui ne se privera sûrement pas de trouver un nouveau back-up à Darius Garland à l’été venu. En gros, l’avenir à moyen-terme de Ricard dans la ligue n’est vraiment pas garanti, et notre ami semble même déjà prêt à tirer un trait sur le rêve américain.

“Je commence à penser à mon retour. Rentrer à la maison, à Barcelone.” – Ricky Rubio

Au vu de ses derniers mois en NBA, on aurait presque tendance à le conforter dans son choix. Pas que Ricky soit complètement cramé, mais son aventure aux US a été faite de hauts et de bas, malgré un jeu léché et une science de la passe bien européenne comme on les aime. Il est peut-être temps de passer à la suite.

Alors un Rubio avec encore un peu de cannes qui nous régale en EuroLeague pour quelques années de plus, on dit oui !

Source texte : Eurohoops via RealGM