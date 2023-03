Pas impossible que celui-ci ne reste pas dans les annales. Cette nuit, Stephen Curry s’est isolé dans la défaite des siens sur le parquet des Clippers : 50 points du Chef à 20/28 au tir, ses partenaires lui ont rendu à leur manière (c’est-à-dire pas du tout). L’impression d’un lion parmi les cochons de lait. Fallait pas le dire deux fois à Kawhi et Paulo.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

On a plus fait aussi embarrassant depuis les 70 points de Devin Booker à Boston.

Comment, à la simple lecture de la feuille de match de ce Warriors – Clippers, ne pas diffuser l’idée d’un Stephen Curry abandonné dans sa quête de mieux ? À lui seul, le nonuple All-Star défie – et écrase – tous ses adversaires statistiques de la nuit : 50 points à 20/28 au tir dont 8/14 à 3-points, seulement 4 lancers-francs tentés, 2 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 ballons perdus. Son plus/minus de -11 a malheureusement calqué ceux de ses coéquipiers. Performance déprimante de l’entourage du Chef. Un Klay Thompson trop effacé à 15 points à 6/16 au tir. Draymond Green coupable de sa seizième faute technique de la saison – synonyme de suspension au prochain match. Donte DiVincenzo à 2/7 du parking, Kevon Looney trop “mains carrées” sous le cercle, Jordan Poole correct mais pas transcendent. Rien d’assez consistant pour empêcher une quatrième victoire de suite des Clippers.

Eh, ce sont pourtant les Warriors. Cette nuit – comme trop souvent depuis le début de cet exercice 2022-23 – Stephen Curry a eu l’air d’un franchise player d’une équipe de bas de tableau. On le regarde écrire l’histoire mais on oublie de lui tenir l’encrier. Résultat, Kawhi Leonard (30 points à 11/19 au tir), Paul George (24 points), Russell Westbrook (15/9/7) et Ivica Zubac (19 points et 16 rebonds) éclatent le cinq majeur des Warriors, par la simple force d’un collectif. Tirage de rideau prématuré sur une nuit qui aurait dû être de celles dont on se souvient plusieurs années après. À la place, Golden State manque la passe de trois victoires et “tombe” à la 6e place de l’Ouest. Le plus inquiétant n’est pas le plan comptable : à 29 jours des Playoffs, la mentalité affichée par les Warriors est celle d’une équipe sortie au premier tour. Quand un match historique de Stephen Curry ne garantit plus la victoire, ça la fout mal.

Victoire sans trembler des Clippers qui ont parfaitement résisté aux assauts solitaires de Stéphane Courrie. Pour consoler – vite fait – les fans des Warriors, Stephen Curry est le seul joueur de l’histoire à avoir claqué sept matchs à au moins 50 points « since turning 30 ». Depuis ses trente ans, pour les ennemis de Shakespeare.