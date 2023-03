Joel Embiid emplâtre les Cavaliers : 36 points, 18 rebonds et 4 contres, sa traque des trois lettres touche bientôt à sa fin

Pas la plus belle des victoires, organisée autour d’un court peloton de joueurs, mais une victoire quand même. Cette nuit, les Sixers sont repartis en conquérants de l’Ohio. Et qui dit « conquérants » dit grand bonhomme pour montrer la voie. Une fois n’est pas coutume mais 46 commencent à l’être, Joel Embiid a été ce grand bonhomme.

Derrick Rose a-t-il eu son MVP pour moitié moins que ça ? Vous avez quatre heures.

Nouvelle feuille de match gargantuesque délivrée par Joel Embiid. Sixième victoire consécutive pour les Sixers. James Harden en 28-6-12, Tyrese Maxey pas loin derrière. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C’est à se demander si Philly – actuel 3e de la Conférence Est avec le 3e meilleur bilan de NBA (46-22) – n’est pas le premier contender au vu de la dynamique du moment et de la facilité avec laquelle Joel Embiid roule sur cette deuxième partie de saison. L’intérieur Camerounais n’est pas encore descendu en-dessous des 31 points sur le mois de mars. Sur les sept matchs disputés, il affiche des moyennes de 36.7 points à 60% au tir dont 50% à 3-points. Une anomalie statistique banalisée par son amplitude intérieure : un ballon en bas, rien de forcé, petit fadeaway ou bras-roulé à la suite de deux coups d’épaule (trois au maximum). Le fossé entre lui et « les autres » est trop conséquent. Ajoutez à cela la présence inconsciente d’un Big Three avec Tyrese Maxey et James Harden, et les Sixers – à condition qu’ils se tiennent loin de leurs incohérences collectives et des possession trop “simples” – représentent tout ce qu’ont à craindre les Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Jay Brothers et autres pommes de terre dans le gratin.

Another monster night for Joel Embiid in the Sixers W 😤 36 points

18 rebounds

3 assists

4 blocks pic.twitter.com/XfjJ91ZYTy — NBA (@NBA) March 16, 2023

Si l’on parle de Big Three, c’est en grande partie grâce à la victoire de cette nuit. Le cumul statistique de James Harden, Tyrese Maxey et Joel Embiid ? 87 points à 28/51 au tir, 28 rebonds et 18 assists. Un meilleur scoring que les gars de l’ASVEL mardi dernier, pourtant vainqueurs de Levallois, et un immense coup de pression à la concurrence. Eh, c’était quand même Cleveland en face, le 5e meilleur bilan et la 2e défense de NBA. Alors oui, Darius Garland (15 points à 6/17 au tir) et Dono Mitchell (21 points à 9/19 au tir) ont pissé sur la cuvette – le carrelage a pris également – mais ce n’est qu’une raison supplémentaire pour saluer la double dimension du succès décroché par les Sixers. Attaque juste et tranchante. Défense de fer. Les Playoffs débutent dans 29 jours. Écartez-vous, la Pennsylvanie arrive.

Encore une nuit XXL signée par le fleuret de Joel Embiid. L’impression que ces Sixers n’ont plus à forcer les choses pour décrocher des victoires de prestige. Il leur suffit d’un intérieur calibre MVP, de deux ou trois gars chauds à ses côtés, d’un coach qui se fait remarquer par sa discrétion, et on obtient la recette d’un potentiel cap franchi. Enfin.