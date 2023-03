Cette nuit, De’Aaron Fox est reparti de l’United Center avec le salaire d’un installateur de clim. Une prime de milieu de mois que le meneur des Kings n’a pas volée : feuille de match gargantuesque laissée à Chicago, le tir de la gagne déposé comme une plaquette de beurre dans le cadis de mère-grand. Sac Town n’a plus de limites. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Une première mi-temps sous l’eau, perdue 58 à 48, laissée au duo Zach LaVine – DeMar DeRozan. Une seconde en apesanteur, conclue par un nouveau tir clutch de De’Aaron Fox, comme si le meneur en avait besoin pour assoir son statut de joueur le plus décisif de NBA. Le mental de ce bonhomme – à l’image de celui des Kings – est taillé à toute épreuve. Pourtant, Sacramento a bien failli se faire prendre pour un âne : +4 à 15 secondes de la fin, possession Bulls, tir à 3-points de DeMar DeRozan, c’est filoche… avec la faute ! La défense d’Harrison Barnes semblait pourtant bonne. Mike Brown invoque son challenge. Les arbitres filent consulter la vidéo. Rocambadaboum général, la faute est confirmée et DeRozan convertit son lancer-franc. S’il faut bien reconnaître une caractéristique propre au sport américain, c’est sa culture du spectacle. Pas « too much » de le signifier hein. Quand la faute est aussi légère – et que le défenseur ne rentre absolument pas dans le mouvement de l’attaquant – ce type de décision continue d’alimenter la construction du stéréotype autour de la NBA. Et le week-end prochain, t’auras tonton qui va s’exclamer en bout de table : « Ah bah la NBA c’est un show hein ! Les types ils sont tous bouffés aux stéroïdes. Du coup ça fait des scores pas possibles ».

4 points de retard ?

Appelez DeMar.pic.twitter.com/Oo4WD2JgYE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2023

Devenu une personnalité de culte, De’Aaron Fox répare les erreurs et rétablit les vérités. Une prestation à 32 unités à 12/17 au tir dont 4/6 à 3-points, conclue de la plus belle des manières par ce game winner sur la tête d’Ayo Dosunmu. Il faut reconnaître à Domantas Sabonis de ne pas avoir laissé son meneur seul face à ses responsabilités. Avec 14 points, 17 rebonds et 10 passes, le Lituanien a posé son onzième triple-double de la saison dans l’antre du taureau. Juste de quoi pallier les déficits d’adresses de Keegan Murray (2/7 au tir) et Harrison Barnes (3/10) dont les rendements auraient pu faire faux bond à Sacramento. Là où les Kings ont eu de la “chance”, c’est que Chicago ne s’est pas montré sous un meilleur soleil : Zach LaVine à 7/22 au tir, Pat Beverley à 1/7, Ayo Dosunmu à 1/5 et Niko Vucevic qui convertit nada sur sept tentatives de loin. En meilleur jongleur d’une troupe de cirque, DeMar DeRozan sauve l’honneur avec 33 points à 10/20 au tir et 9/11 aux lancers. Michael Jordan jouait en blanc ce soir. Manque de bol, le futur lauréat du « Jerry West Trophy » jouait en gris.

DEAARON FOX EST UN ASSASSINpic.twitter.com/vadaUOy21q — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2023

Quatrième victoire en cinq matchs pour Sac Town, la défaite contre les Bucks est déjà derrière le groupe de Mike Brown. Mention spéciale au plus/minus de Kevin Huerter dans cette victoire qui affiche… +26. C’est épaulés par ce genre de soldat que De’Aaron fox et Domantas Sabonis surprendront les idées installées.