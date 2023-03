Dans le match qui servait de conclusion à cette grosse nuit de NBA, Brandon Ingram a donc pris un sacré coup de chaud. Comme l’impression de voir KD défoncé et avec des cheveux, mais au final c’est la même : un mec que personne ne peut arrêter.

Les stats maison de ce dernier match de la nuit c’est juste ici !

On s’attendait à une nouvelle démo offensive de Damian Lillard ? On l’a eu, en partie, mais ce matin ce n’est pas ce qui nous saute le plus aux yeux. 41 pions pour Dame, malgré un manque de réussite à 3-points parce que de temps en temps monsieur est humain. Puis ce chiffre un peu dérangeant, zéro passe décisive, téma le meneur de jeu, absolument pas backé cette nuit par Anfernee Simons et encore moins par Shaedon Sharpe.

Bref.

Tout n’est pas à jeter côté Blazers, on a par exemple aimé l’abattage de Trendon Watford et, surtout, le nouveau chef d’œuvre défensif de Matisse Thybulle, aussi incroyable qu’incapable de tout faire tout seul.

Pour les Pels ? Un très gros match de… C.J. McCollum, de retour au Moda Center pour la deuxième fois avec un autre maillot que celui des Blazers, une belle soirée de Jaxson Hayes également, qui prouve qu’il sert à quelque chose lorsqu’il se sert de son cerveau, et donc cette énorme perf de Brandon Ingram, entré dans un espèce de duel de la muerte avec Damian Lillard, duel duquel il sortira vainqueur même si, rassurez-vous, Damian Lillard va très bien car la phrase que vous venez de lire reste très imagée.

40 points à 18/29 au tir et 3/3 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes et 2 steals en 38 minutes

Une sensation de plénitude, d’invincibilité même sans cap, bien que son côté filiforme lui permette parfois de passer inaperçu. Roi du midrange, trop long pour être inquiété par les défenseurs et un Thybulle trop occupé à gérer le cas McCollum et bien d’autres choses encore, bref BI a été sensationnel cette nuit et il a bien fait crier Zion Williamson, présent pour voir tout ça en direct depuis le banc.

Une perf qui vient confirmer la belle forme de Brandon Ingram et, histoire de lier l’utile à l’agréable, qui permet aux Pels de prendre une victoire ô combien importante dans la course aux Playoffs. Et avec un leader aussi chaud, les Zozios peuvent voir venir.