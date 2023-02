Lors du All-Star Weekend à Salt Lake City, la question du load management a plusieurs fois été abordée entre journalistes et joueurs. Kyrie Irving s’est notamment exprimé sur le sujet, tout comme la jeune star des Wolves Anthony Edwards. Et l’arrière de Minnesota n’y va pas par quatre chemins : le load management, ça craint.

On le sait, dans la NBA actuelle, ce n’est pas rare de voir des grands noms rater des matchs de saison régulière pour reposer leur corps, souffler un coup, et mieux se préparer aux grandes échéances des Playoffs. C’est même devenu une tendance depuis quelques années, tendance qui frustre bon nombre de fans voulant évidemment voir les stars à l’œuvre. Néanmoins, il y en a certains qui vont à contre-courant et qui essayent de disputer le maximum de matchs possible, petits bobos ou pas. Parmi eux : Anthony Edwards.

En trois saisons NBA, Ant-Man a joué 205 matchs sur 215, dont un parfait 61/61 au cours de la campagne actuelle. Des chiffres qui appuient la décla lâchée par Edwards ce week-end concernant le load management (via Canis Hoopus).

“Si je pouvais changer une chose dans la ligue actuelle, cela concernerait tous ces gars qui ne jouent pas et qui se reposent. Je n’aime pas ça. Il faut jouer. Si vous êtes à 80 ou 70%, vous devez jouer. Tous ces gens, ils ont peut-être l’argent pour assister à seulement un match, et c’est peut-être le match où vous n’allez pas jouer. Je prends à cœur le fait de jouer chaque match, car il y a peut-être un fan qui ne m’a jamais vu jouer auparavant.”

Tiens, ça ne vous rappelle pas quelqu’un ce genre de déclaration ?

Non seulement Anthony Edwards ressemble physiquement à Michael Jordan, mais il parle également comme lui. MJ possédait en effet un discours similaire en son temps, c’est l’une des raisons pour lesquelles l’icône des Bulls a disputé neuf saisons complètes à 82 matchs. Ant-Man est lui en route pour une deuxième saison complète en trois ans et il y a des chances que cette décla booste sa cote de popularité auprès des fans. Car s’il y a bien une chose que les supporters NBA apprécient, c’est de voir une jeune star montrer de la considération envers le public, qui semble un peu trop souvent être pris pour acquis aujourd’hui. On en a eu une nouvelle preuve lors du All-Star Game de dimanche…

Source texte : Canis Hoopus