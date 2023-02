Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il est en train de faire le buzz sur Twitter : Mahamadou Landouré. Malien de 13 ans évoluant au Real Madrid, il a tout simplement détruit Barcelone ce week-end en réalisant une performance inouïe lors de la finale de la Endesa Mini Cup.

56 points.

33 rebonds.

5 contres.

21/29 au tir, 14/24 aux lancers-francs.

82 d’évaluation.

Les chiffres semblent irréels, mais c’est bien la ligne de stats affichée par Mahamadou Landouré pour offrir la Endesa Mini Cup 2023 (tournoi de U14 qui rassemble les meilleurs prospects évoluant en Espagne) au Real Madrid. Et comme vous pouvez l’imaginer, cette perf de folie n’a pas mis beaucoup de temps pour enflammer la toile.

6’9″ Mahamadou Landoure is only 13 YEARS OLD 🤯

Avoisinant les 2m10 à seulement 13 ans, le phénomène né à Djenné au Mali fait tourner la tête des scouts, lui qui a logiquement été élu MVP du tournoi. Il a tout simplement réalisé la meilleure imitation de son idole Shaquille O’Neal, allant jusqu’à… semer le doute sur son âge réel.

Going to have to see a birth certificate on that one.

— blake (@blake_emsick) February 20, 2023