Guerschon Yabusele signe au Real Madrid : pas de retour en NBA, mais une French Connection qui prend forme dans la capitale espagnole

Ahh le basket français et le basket espagnol, quelle belle histoire d’amour (non). Et pour rajouter quelques pages à cette histoire, c’est un nouveau Frenchy qui se rend chez les Ibériques. Après une saison et demie à l’ASVEL, pas de retour en NBA pour Guerschon Yabusele, qui signe finalement au Real Madrid et rejoint ainsi trois autres compatriotes si l’on en croit le grand club espagnol.

Vainqueur de la Coupe de France et champion de Jeep Elite avec l’ASVEL, sélectionné pour les JO de Tokyo… le retour en France s’est plutôt bien passé pour Guerschon on dirait, lui qui aura vécu des années plutôt compliquées aux States. Allez, on rembobine vite fait histoire de voir d’où il vient. Drafté en 16e position de la Draft 2016 par les Boston Celtics, l’intérieur tricolore décide, en accord avec la franchise du Massachusetts, de partir jouer en Chine. De retour aux US après avoir cartonné en CBA, Guerschon rejoint les Red Claws du Maine, équipe de G League affiliée aux Celtics. Et pareil, le Frenchy affiche des stats plutôt solides. Alors là, on se dit que c’est tout bon pour rejoindre l’armada de Brad Stevens, mais malheureusement, l’originaire de Dreux n’arrive pas à s’imposer dans l’effectif des Verts (du calme les Stéphanois, on parle des Celtes de Boston là), enchaînant difficilement les minutes et n’offrant pas assez de réponses pour avoir plus de temps de jeu dans le roster de Boston. Au total, l’ancien Rouennais, c’est 74 matchs en deux ans en NBA, pour des moyennes anecdotiques de 6,6 minutes et 2,3 points. Après deux ans à batailler pour avoir quelques secondes dans le garbage time, Guerschon quitte les Celtics pour retourner en Chine, vous savez là où on peut se faire plaiz tout en remplissant bien son compte en banque. De retour en CBA, aux Nanjing Monkey Kings, Yabu revient en France dès février 2020, la saison chinoise étant annulée à cause de la pandémie du COVID. TP l’a donc accueilli à bras ouverts à Villeurbanne, et la renaissance de Yabu fait aujourd’hui plaisir à voir. En comparaison avec ses années Outre-Atlantique, l’intérieur semble s’être affûté et bénéficie d’un statut important à l’ASVEL. Résultat de ces deux belles années en Jeep Elite : une sélection parmi les douze Bleus aux JO. Ça serait un beau message du coup de sortir un gros match face aux USA, histoire de prendre sa revanche une dernière fois et saluer son ancien coéquipier Jayson Tatum.

Maintenant, c’est direction l’Espagne pour Guerschon, pays que les Français aiment tant (toujours pas). L’international tricolore rejoint donc le Real Madrid, vainqueur de la Liga Endesa à 35 reprises dans son histoire, mais qui court toujours après l’EuroLeague depuis 2018. Ah oui d’ailleurs, lors du match aller face aux Merengues avec l’ASVEL en décembre 2020, Yabu avait fini co-meilleur scoreur de la rencontre avec 21 points, aux côtés de son coéquipier Norris Cole (oui oui il joue encore). On place juste ça comme ça, mais Guerschon avait sûrement dû taper dans l’œil de celui qui deviendra son futur coach : Pablo Laso. Et Pablo semble bien aimer les Français… Si on vous dit une signature au Real en provenance de Lyon-Villeurbanne, ça ne vous rappelle pas quelqu’un ? Thomas Heurtel ça vous dit quelque chose ? Eh oui, Yabusele rejoint son buddy Heurtel au Real pour conserver la relation meneur-intérieur – qui sera aussi du voyage à Tokyo pour aller embêter leur futur coéquipier Sergio Llull – et rejoindre l’autre Frenchy madrilène, Vincent Poirier, parti dans la capitale ibérique en avril dernier. On espère donc que cette French Connection portera ses fruits (on était obligés de la faire). Le dernier des 4 fantastiques tricolores au Real Madrid, c’est Fabien Causeur, qui pourra faire découvrir la ville aux petits nouveaux, lui qui y joue depuis 2017.

Attention, la French Touch arrive chez nos amis espagnols, et le Real repart avec de bons soldats ! Le dernier en date, Guerschon Yabusele. Profites-en Yabu, ça n’a pas été simple pour toi aux US, donc kiffe bien en Espagne avec les autres Frenchies.

Source texte : twitter Real Madrid