Lors de l’une des nombreuses interviews qu’il a donné depuis son arrivée à Dallas, Kyrie Irving a été interrogé avant-hier sur la tendance actuelle qui voit pas mal de joueurs louper des matchs afin d’assurer sur la longueur d’une saison. On parle de load management, et Kyrie a un avis bien tranché sur la question.

Le load management. Un terme utilisé à brûle-pourpoint, à torts et à travers et à tire-larigot, quelle belle langue française quand même. Certains s’en sont fait les spécialistes à tel point que c’en est devenu une punchline (Kawhi Leonard, pour ne pas le nommer), mais le fait de voir des stars NBA jouer deux matchs sur trois grand max chaque saison pose question et c’est tout à fait logique, du moment qu’on se pose ces questions avec recul et respect pour les athlètes.

Kyrie Irving a été interrogé sur le sujet et il a donc son avis bien à lui, sans blague, et pour une fois que ça ne concerne pas une théorie fumeuse ou, pire, un sujet faisant de lui une personne à peine défendable, étudions ici ses termes :

“Je ne sais pas qui a inventé ce terme de load management mais ça devient n’importe quoi. Je pense que ça déshumanise certains d’entre nous concernant la manière avec laquelle on travaille au quotidien. C’est un boulot qui nous prend 24h sur 24 et 7 jours sur 7. On a des caméras braquées sur nous constamment, c’est vraiment du haut niveau et c’est du sérieux.”

“Personne n’est dans notre corps à notre place. On fait tout ce qu’on peut pour vous tenir au courant de comment les choses avancent mais vous avez toujours des docteurs sur Internet qui vont venir vous dire ‘que vous devez reprendre dans deux semaines’, que ‘ce gars n’est pas vraiment blessé, qu’il ne veut juste pas jouer’

Toute cette narrative (de load management, ndlr), vraiment, ça devient n’importe quoi. En tant que joueurs on a vraiment à cœur d’être toujours au plus haut niveau, pas seulement pour nos familles mais aussi pour nos fans. Parce qu’on n’est rien sans nos fans.”

Je pense qu’il faut changer ce terme. 82 matchs c’est long. Je ne dis pas que c’est impossible, on est en 2023, on a toute la technologie nécessaire, on a juste à utiliser tout ça de manière intelligente et communiquer au mieux sur les projets individuels de chacun. Chaque corps est différent. Vous pouvez très bien voir quelqu’un guérir en deux semaines alors qu’un autre aura besoin d’un mois et demi.”