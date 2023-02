En pleines festivités du All-Star Weekend, quoi de plus logique que de parler des… prochaines éditions. On a ainsi appris dans les dernières heures que Milwaukee et Los Angeles se porteraient probablement candidats pour organiser tout ça en 2025 et 2026. On vous tient au jus.

Indianapolis en 2024, ça c’est acté, puis Los Angeles en 2025 et Milwaukee en 2026 ? C’est peut-être bien à ça que devraient ressembler la route du All-Star Weekend pour les trois prochaines années.

En effet, si le lieu de villégiature du ASG 2024 est déjà connu, les représentants du Fiserv Forum ont annoncé hier se sentir chauds pour accueillir l’évènement en 2025… ou en 2026, information à recouper avec le fait que Lee Zeidman, le boss de la Crypto Arena de Los Angeles, a pour sa part déclaré que la salle de L.A. avait toutes les chances de poser sa candidature en temps voulu pour l’édition… 2025. Après 2004, 2011 et 2018, Los Angeles a donc des TOC et souhaite organiser le All-Star Game tous les sept ans, un peu comme le président d’une dictature qui fait 98% à chaque élection après un nouveau septennat.

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks are submitting bids to host either the 2025 or 2026 All-Star Game at Fiserv Forum. Fiserv opened in 2018. Indiana will host the 2024 game. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 19, 2023

Ça en fait des conneries racontées dans un seul et même article, mais en même temps il faut bien meubler car en soit l’info n’est pas non plus ouf ouf. Quoiqu’il en soit on en saura bientôt un peu plus sur les prochaines éditions et on imagine déjà LeBron James ET Bronny James titulaires au match des étoiles et à domicile en 2025, alors que l’année suivante Giannis Antetokounmpo pourra exhiber ses quatre bagues et ses quatre trophées de MVP devant son public. Ouais, vraiment là, on brode.