Pourtant privés rapidement de Luka Doncic, les Mavs se sont arrachés à Phoenix pour remporter une belle victoire (99-95). Spencer Dinwiddie a été grand, le collectif a bien step up.

Quand on connaît le bilan de Dallas sans Luka Doncic cette saison (0-5) et l’ultra-dépendance des hommes de Jason Kidd aux prouesses du Slovène, on avait de quoi craindre un scénario catastrophe dans l’Arizona. Pourtant, ce sont bien les Mavs qui vont se réveiller avec une win supplémentaire au classement dans quelques heures. Lulu sorti au bout de trois minutes de jeu, c’est le collectif qui a pris le relai pour verrouiller ce match. En tête pendant quasiment tout le long, les Mavs n’ont jamais craqué face aux tentatives de comeback des Suns. Spencer Dinwiddie a été énormissime cette nuit avec 36 points (sa meilleure marque de la saison), 9 passes et 6 rebonds, à 10/18 au tir et surtout 5/6 de loin ! Derrière le nouveau cauchemar des Suns, c’est tout le groupe qui a brillé, défensivement comme dans l’envie avec notamment ces rebonds offensifs si importants en fin de match avec l’infatigable Dwight Powell. Dallas a montré du cœur, Dallas a sorti les tripes, et Dallas a simplement mérité sa victoire.

Spencer is SIZZLING 🔥 The bank triple gives Dinwiddie 35 PTS on the night as the @dallasmavs lead late on TNT! #NBARivalsWeek pic.twitter.com/NORS3lHTHR — NBA (@NBA) January 27, 2023

Côté Suns, il y aura sans doute quelques regrets vu le scénario du match. Si Chris Paul et Cameron Johnson ont été à la hauteur, Deandre Ayton est la grosse déception de la soirée. Malgré ses 19 points et 20 rebonds, le pivot a été très maladroit (6/20 au tir), dominé dans l’agressivité par les Mavs et surtout il ne sécurise pas les rebonds qu’il faut en fin de match et offre à Dallas l’occasion d’enfoncer le clou alors que Phoenix pouvait encore revenir à hauteur. De quoi rappeler quelques mauvais souvenirs aux fans des Suns.

Pas de Luka Doncic, pas de problème pour Dallas. Sans leur star, les Mavs ont répondu en groupe. De bon augure pour la suite, surtout si le prodige devait s’absenter pour les prochains matchs.