Programme NBA : à 4h, les Kings font face aux Sixers de Joel Embiid

Sept matchs au menu du jour en NBA et quelques beaux duels dans la partie haute du classement. Que regarder en prio ? On vous file nos conseils pour la nuit à venir.

# LE PROGRAMME

23h : Raptors – Celtics (beIN Sports 2)

1h : Wizards – Magic

1h30 : Hawks – Hornets

1h30 : Cavaliers – Bucks

2h : Wolves – Rockets

3h : Suns – Pacers (beIN Sports 4)

4h : Kings – Sixers

# À NE PAS MANQUER

On aurait bien dit Cavs – Bucks mais il faudrait pour cela que Giannis Antetokounmpo soit sûr d’être en tenue et le Greek Freak est pour le moment questionable.

Du coup, on va partir gentiment sur ce Kings – Sixers, un duel entre les troisièmes de chaque conférence. Sacramento reste sur six victoires de suite et voudra se tester face à un adversaire un poil plus référencé que ses dernières victimes (no disrespect pour Houston, Orlando, San Antonio et même les Lakers). Cela tombe bien, Philadelphie débarque en ville avec un tandem Embiid – Harden de plus en plus impressionnant. Avec huit victoires sur leurs dix derniers matchs, les Sixers sont actuellement les seuls à tenir la cadence de Boston à l’Est et une victoire cumulée à une défaite des Bucks à Cleveland leur donnerait la place de dauphin de la Conférence. Enfin… encore faut-il se débarrasser de la Beam Team, qui a le désavantage d’être en back-to-back. On surveillera aussi l’état de James Harden, annoncé incertain. Au match aller, Philly l’avait tranquillement emporté.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT