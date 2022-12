La nuit est désormais bouclée et on jette un dernier coup d’œil derrière pour nous refaire le best du best des matchs de ce vendredi. Allez, on attaque le Top 10.

LeBron James enrhume deux défenseurs avec une passe dans le dos. Thomas Bryant dit merci pour ce cadeau avant le 25 décembre.

Bol Bol pour le contre et Paolo Banchero qui affiche les Spurs au cercle. On aime la haute altitude à Orlando.

On ne sait pas comment Jalen Green a trouvé l’angle pour aller le mettre celui-ci.

Jaxson Hayes est toujours monté sur ressort, ça bouge pas.

Luka Doncic s’amuse avec la défense de Houston : 50 pions et des dribbles entre les jambes, il peut le dire si c’est trop facile.

Jrue Holiday se cherche des nouveaux challenges sympas comme celui de marquer depuis l’arrière du panier.

44 points, un énorme poster sur Nikola Vucevic, manquait juste la win pour que R.J. Barrett kiffe sa soirée.

Trae Young qui envoie John Collins au alley-oop, épisode 87653.

DeMar DeRozan foudroie les Knicks au Garden. Le King of the Fourth est dans la place !

Et de deux game winners ! Cette fois c’est Tyrese Haliburton qui éteint la FTX Arena de Miami d’un immense shoot du parking.