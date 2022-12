Draymond Green : “Je suis désolé pour le 1er ou 2ème de l’Ouest si on est au play-in”

Enchaînant les grosses défaites à l’extérieur (5 en 6 matchs) et privés de Stephen Curry, les Warriors sont en grande galère actuellement. Un constat indéniable que Draymond Green ne peut pas nier, mais la grande gueule de Golden State croit toujours en les chances du champion de rivaliser avec les meilleurs de l’Ouest.

15 victoires – 18 défaites, 11e place à l’Ouest. Si on nous avait dit en début de saison que ce bilan serait celui des Warriors à Noël, on ne l’aurait pas cru.

Pourtant, c’est bien là où en sont les hommes de Steve Kerr aujourd’hui, eux qui ont pris 36 puis 30 pions dans la bouche ces derniers jours face à New York et Brooklyn. Des défaites forcément inquiétantes pour le champion en titre, car même si l’infirmerie est bien remplie (Stephen Curry donc, mais aussi Andrew Wiggins, Donte DiVincenzo, JaMychal Green, ou encore Klay Thompson qui n’a pas joué le dernier match) on attend au moins des Warriors qu’ils proposent quelque chose de cohérent.

Néanmoins, ce sont aussi ces absences qui laissent de l’espoir à la Dub Nation quant à la capacité de Golden State de retrouver son standing. Et Draymond Green tient déjà à prévenir la concurrence à l’Ouest : si les Warriors terminent entre les places 7-10 à la fin de la régulière, synonyme de participation au play-in tournament, il y aura danger pour les leaders de la conférence.

“Je suis désolé pour le 1er ou 2ème de l’Ouest si on est au play-in. Est-ce que Steph Curry fait toujours partie de l’équipe ? Klay Thompson ? Moi ? Wiggins ? Looney ? Jordan Poole ? Je pense que ça ira. Honnêtement, si j’étais premier ou deuxième, je ne voudrais pas affronter une telle équipe.”

Draymond’s thoughts on if the Warriors are in play-in situation: “I feel bad for whoever the one or two seed is … frankly if I was sitting in the one or two seed with (Curry, Thompson, Green, Wiggins and Poole) coming into my building, I don’t want to be there.” — Kendra Andrews (@kendra__andrews) December 23, 2022

Confiance du champion ou excès de confiance ? L’avenir nous le dira.

D’un côté, oui, quand tous les gars cités par Draymond sont opérationnels, Golden State reste l’une des machines les plus redoutables de la NBA. Et on a appris à ne jamais enterrer les Warriors peu importe les circonstances. Cependant, on a vu aussi avant la blessure de Stephen Curry que le champion en titre était en grosse galère (notamment en défense) dès que les cadres se reposaient sur le banc, de quoi poser de sérieux doutes sur la profondeur de l’effectif.

C’est pour cette raison qu’on surveillera de plus en plus les Warriors au fur et à mesure qu’on s’approche de la trade deadline de février, où Golden State cherchera sans doute à renforcer son banc avec des role players d’expérience. Mais en attendant cette échéance et le retour de Curry, le champion en titre va quand même devoir montrer un meilleur visage ou sinon il pourrait ne pas y avoir de play-in du tout…

“Fragiles mentalement” pour reprendre les mots de Draymond Green, les Warriors ont clairement la tête sous l’eau actuellement. Et Draymond a conscience que les problèmes actuels de Golden State dépassent le simple cadre des blessures. Mais Green garde confiance dans son groupe : au complet et dans un match couperet, il sait que les Dubs peuvent rivaliser avec n’importe qui.

Source texte : ESPN